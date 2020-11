Politica



Tagliata la guardia media dalle 24 alle 8: lo sdegno di Bernardi contro il presidente Giani e tutto il Pd toscano

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:30

Una sentenza senza possibilità di appello e il più severa possibile: per il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, sarebbe pessima la gestione dell’emergenza covid e in generale della sanità toscana fatta dal neo presidente Eugenio Giani e dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, tanto che il consigliere carrarese non esita a definirli in maniera molto critica.

Il casus belli è stata l’ordinanza firmata dal presidente della Toscana con la quale, di fatto, è stato cancellato il servizio di guardia medica dalle ore 24 alle ore 8 del mattino in ragione di tagli economici.

Per Bernardi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che lo ha spinto ad un’aperta critica di tutto l’operato del Pd in ambito sanitario degli ultimi anni: “Il livello di sbando a cui è giunta la sanità toscana a guida Pd forse è quasi incredibile. – ha detto Bernardi – quest’ultimo capitolo non fa che confermare che è fallita la grande riorganizzazione voluta dall’ex governatore Enrico Rossi nella cui giunta Giani era presidente del consiglio regionale. La famosa idea vincente della medicina territoriale prevedeva la realizzazione delle Case della salute che avrebbero dovuto riorganizzare, secondo un modello di assistenza continua al paziente, i medici di famiglia .Ma poi i medici non sono stati assunti e, con l ‘emergenza Covid , i turni sono rimasti scoperti, a danno sempre degli ammalati .” Bernardi è stato particolarmente critico proprio con il Partito Democratico sostenendo che da quelle scelte è derivato il caos attuale nell’emergenza covid.

“Ore di attese per un tampone, i positivi mai contattati per il tracciamento, il governo Pd-5Stelle smascherato dai morti che si contano anche oggi. – ha aggiunto Bernardi - Una gestione disastrosa della pandemia, che contribuisce ad alimentare continui focolai con persone che restano chiuse in casa in totale autonomia. Come se non bastasse è arrivato pure l'annuncio del tracciamento alla IMM , ma i tamponi sono stati sospesi . Insomma, il coronavirus sta dilagando soprattutto per colpa di chi ci governa e ci ha governato, perché dove non funzionano i servizi territoriali il covid produce più danni. Basta vedere purtroppo anche il gran numero di contagi nelle RSA. E anche su questo fronte con l'ordinanza 107 si dovrà prevedere la fuga degli operatori socio-sanitari che per entrare in Asl, abbandoneranno i nostri anziani.”.

Bernardi ha quindi manifestato seri dubbi sulle possibilità di arginare i contagi da parte di Giani e Bezzini continuando a fare tagli di servizi sul territorio. La soppressione del servizio di guardia medica notturna farà in modo che molti cittadini in difficoltà saranno costretti a recarsi al Pronto Soccorso e quindi a ingolfare ancora di più quella struttura già sotto pressione.

“Ancora una volta – ha concluso Bernardi - nonostante il drammatico momento di lotta contro la pandemia, anziché potenziare la sanità pubblica viene deliberatamente e scelleratamente scelto di indebolirla. Ci auguriamo che la suddetta ordinanza regionale venga subito annullata per il bene di tutti gli utenti toscani e che i nostri due politici del PD , che si sono così sfacciatamente contraddetti sul tema, si mettano seduti ad un tavolo e guardandosi in faccia decidano di fare finalmente qualcosa di utile e responsabile per contrastare i morti e gli infettati dal virus.”.