Vaccini Antifluenzali: SOS!

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:30

Una sentenza senza possibilità di appello e il più severa possibile: per il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, sarebbe pessima la gestione dell’emergenza covid e in generale della sanità toscana fatta dal neo presidente Eugenio Giani e dall’assessore alla sanità Simone Bezzini

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:21

"Non solo azioni di sensibilizzazione ma fatti concreti", così Amelia Zanti, assessore al Sociale e Pari opportunità della Giunta Persiani presenta la serie di iniziative varate dall'amministrazione comunale massese per la Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:08

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale mette fine alla polemica sui compensi al consiglio di amministrazione di Nausicaa, confermando quanto già spiegato dal vicesindaco Matteo Martinelli e smentendo le false notizie divulgate dall’esponente di Italia Viva

mercoledì, 25 novembre 2020, 11:09

Compensi dei vertici di Amia e Apuafarma risalenti al 2013: bugie consapevoli di Martinelli secondo Italia Viva

martedì, 24 novembre 2020, 21:03

E’ questo l’impietoso quadro della condizione di degrado in cui versano molte parti della città fatto da Cesare Micheloni del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia

martedì, 24 novembre 2020, 20:57

Un enorme ammasso di biciclette rotte e abbandonate è parte della cornice del Villaggio del Sole, il quartiere di case popolari di Pontecimato, non nuovo a situazioni di degrado. A segnalare la situazione al limite della decenza è il commissario della Lega