Politica



Vivono in quattro in una roulotte in via delle Pinete: Bernardi chiede intervento dei servizi sociali

mercoledì, 11 novembre 2020, 18:12

Non hanno l’acqua per lavarsi e vivono in quattro in una roulotte parcheggiata in via delle Pinete a Marina di Carrara. A parlare del loro caso è il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi: “Sono molto ligi alle regole anticovid e indossano sempre le mascherine. Inoltre hanno già fatto più volte, autonomamente i tamponi risultando sempre negativi, dal momento che né la Azienda Usl ToscanaNord Ovest nè i servizi sociali del nostro comune si sono interessati a loro. Per questi gravi motivi faccio appello al gruppo consiliare 5 Stelle e alla presidente della Commissione Sociale Tiziana Guerra che spesso hanno lodato l’ottima gestione dei servizi sociali, affichè facciano pressione sull’assessore Anna Galleni per fare quello che da tre anni ha minacciato e cioè sgomberare e sanificare l'area in via delle Pinete . Il degrado delle roulotte dei senza tetto non può più essere tollerato: si è generato un accumulo di materiali di vario tipo tra cui anche infiammabili e si sono già verificati due incendi.”



Bernardi ha quindi sollecitato la Galleni per avviare un intervento di pulizia della sporcizia e dall'incuria che in tre anni e mezzo della sua gestione sarebbe aumentata a dismisura tanto da sommergere perfino le roulotte. “La questione è stata più volte affrontata anche dall’associazione San Vincenzo - ha aggiunto Bernardi - che moralmente e fattivamente da sempre ha sostenuto i senza tetto e che aveva chiesto all'amministrazione precedente di poter usufruire di quello spazio per ospitarli in alcune roulotte che aveva a disposizione. E dal momento che la situazione già da tempo non era più sostenibile, la San Vincenzo in accordo con l'amministrazione grillina doveva toglierne tre , ma poi dal comune non si era fatto può sentire nessuno e si è continuato a tollerare il tutto nel silenzio con l’evidente consenso dell’assessore al sociale. Pur essendo ormai anni che governa un settore delicatissimo come quello del sociale, la Galleni continua ad essere agli onori della cronaca per limiti di sensibilità e una specie di allergia mostrata nei confronti degli ultimi. La non soluzione di molte problematiche tra le quali quella di Viale delle Pinete è esemplare e pur di fronte a soluzioni di buon senso proposte da Associazioni di volontariato, l’assessore ha scelto di allocare diversamente ingenti somme di denaro per partecipare a progetti e bandi pubblici che da mesi stanno naufragano inesorabilmente nel nulla.”.