Politica



Accordo transattivo con la Regione per la tassa marmi, Persiani: “Gravi responsabilità di “quelli di prima”

martedì, 1 dicembre 2020, 20:02

di vinicia tesconi

La delibera è stata approvata ieri nel consiglio comunale di Massa: l’amministrazione Persiani firmerà un accordo transattivo con la Regione Toscana per la tassazione marmi. Il sindaco di Massa ha voluto spiegare nel dettaglio i precedenti che hanno portato a tale risoluzione: “Nel 2019 la Regione Toscana ha reclamato al comune di Massa il rimborso di circa 277 mila euro quale mancato versamento della quota di competenza regionale in relazione alla tassa marmi che il comune avrebbe dovuto versare nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017. La Regione infatti ha contestato l’omesso versamento di tale importante somma in quanto l’ente non si era mai correttamente adeguata a quanto previsto dalla legge regionale relativa al contributo di estrazione e canone concessorio.”



Persiani ha quindi chiamato in causa l’ex giunta Volpi che non avrebbe, all’epoca, adeguato la tassazione in base alla legge regionale determinando così un notevole ammanco per le casse comunali, dal momento che l’importo richiesto dalla regione è pari al 4,5 per cento di quanto il comune di Massa avrebbe dovuto incassare. Persiani ha poi spiegato che la sua amministrazione L’amministrazione si è comunque opportunamente attivata per limitare i danni proponendo alla Regione un accordo che limitasse la restituzione delle somme non a 277 mila euro, ma a soli 140 mila euro circa, da versare con un piano di rateizzazione pluriennale, ricalcolando il dovuto in base al minor incasso procrastinatosi negli anni. “Non potendo recuperare – ha continuato il sindaco Persiani - le maggiori somme ai concessionari in assenza di alcun titolo a causa dell’inerzia della giunta Volpi, questa amministrazione ha riconosciuto la percentuale sull’effettivo incasso di gran lunga inferiore rispetto a quello dovuto in base alla legge regionale. Di più non era possibile ottenere dal momento che, effettivamente, la normativa regionale avrebbe dovuto essere applicata da tempo, mentre solo questa amministrazione, appena insediatasi, ha provveduto a farlo tra l’ottobre e il dicembre 2018. D’altra parte, gli introiti immediatamente percepiti nel 2019, quasi raddoppiati a parità di materiale escavato, dimostrano quanto fosse importante l’adeguamento della tariffazione in base alla legge regionale e confermano che, purtroppo, la mancata adozione del Regolamento degli Agri marmiferi, pur presentato dalla attuale giunta al consiglio comunale sin dal dicembre 2019, impediscono di completare il percorso di completo adeguamento.”



Persiani ha tuttavia ricordato che ancora non è chiaro quanto il comune di Massa avrebbe potuto e dovuto incassare tra il 2015 e il 2018, a titolo di contributo di estrazione ed ha fatto notare che quanto fatto ieri in consiglio comunale sia da considerare solo come la punta dell’iceberg di una vicenda del recente passato che meriterà il giusto approfondimento nei prossimi mesi. Persiani infine si è detto stupito dall’indifferenza manifestata dall’opposizione in particolar modo dai 5 stelle arrivando a ipotizzare che il loro interesse sul marmo vada a corrente alternata a seconda se al governo c’è il Pd o il centrodestra.