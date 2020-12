Politica



“Addobbi natalizi troppo cari e concentrati di più sul centro”: la critica di FdI

sabato, 12 dicembre 2020, 18:19

La prima cosa evidenziata da Cesare Micheloni del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia è la disparità di trattamento che l'amministrazione grillina fa tra il centro di Carrara e le frazioni di Avenza e Marina che sono le ppiù grandi e più popolose della città.



“In merito agli oltre 114 mila euro impegnati dall'amministrazione comunale per le illuminazioni natalizie ha detto Micheloni - ricordiamo al sindaco che tale cifra non è affatto poca cosa. A tal proposito, i proclami dei giorni scorsi del primo cittadino nei quali diceva di essere convinto che in questo momento fosse più equo avere una città forse meno scintillante ma dare un aiuto concreto a chi è più fragile", risultano pertanto essere contraddittori e strumentali, utili a rafforzare un racconto mediatico che vorrebbe far credere che le casse comunali piangono, mentre in realtà chi governa la città continua a gettare soldi in studi di fattibilità non necessari, e in consulenze e prestazioni di servizi quantomeno discutibili. Inoltre, la "vulcanica" assessora alla Cultura si diletta a promuovere l'arte e la bellezza, sempre e solo, del centro cittadino, mediante l'affissione di manifesti di opere di artisti di Carrara, per la modica cifra di 2012,68 euro. La stessa Forti condivide nei social un post che invita a giocare ad un non ben precisato concorso a premi legato ai suddetti manifesti. Inevitabile domandarsi se il concorso in oggetto pubblicizzato da un membro della giunta comunale è legalmente regolamentato.



Lo slogan dell'assessora recita: "Abbiamo impacchettato il progetto, probabilmente avete già intuito come funzionerà, nei prossimi giorni scarteremo le sorprese!Si gioca!" e a noi viene da pensare che gli scherzosi grillini dal Santo Natale sono già passati a carnevale. Infatti, con queste inique e futili azioni ci hanno preparato un regalo che sta incartato in un coriandolo.”.



Foto di Cristina Maioglio