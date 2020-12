Politica



Agnesini: "Commercio, da amministrazione i soliti errori"

sabato, 12 dicembre 2020, 11:07

"Mi ero ripromesso di non considerare più l'operato dannoso dell'amministrazione comunale di Carrara per una serie svariata di motivi, - ha spiegato Stefano Agnesini presidente nazionale di Confederazione Imprese Unite per L'Italia - in primis non farli sentire importanti in secundis volevo farmi prevaricare dal clima natalizio e di serenità ma od ora ho ricevuto già 128 telefonate su questo argomento. Non posso esimermi da annoverare un'altra volta i soliti errori di sempre già i latini dicevano sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, a Carrara ormai siamo oltre al diabolico.”



Stefano Agnesini ha approfondito solo la questione mercati: “Evito la polemica delle luminarie che sarebbe uno stillicidio perchè come sempre la non capacità di gestione si evidenzia in qualsiasi azione” “Tornando al focus del discorso - ha continuato- devo annoverare anche quest'anno la supremazia di alcune categorie a danno di altre. Sono contento e ringrazio per gli ambulanti che anche questa volta sono riusciti ad ottenere il risultato ma non si parli di boccata di ossigeno perché non ci sto!”



Il presidente nazionale di confederazione delle imprese unite ha invitato questa amministrazione a trovare soluzioni per tutte le categorie danneggiate, confermando la sua piena disponibilità ad un dialogo e un supporto. Stefano Agnesini ha concluso dicendo: “Basta, è ora di smetterla bisogna unire e non dividere, un'amministrazione seria ascolta tutti in primis le parti sociali non ad intermittenza o alla bisogna. Quindi resto in attesa di sapere come vuole muoversi l'amministrazione comunale per dare una boccata di ossigeno al commercio in sede fissa, ai bar e i ristoranti, agli agenti di viaggio e a tutto il comparto del turismo duramente colpito, agli operatori dello spettacolo viaggiante, agli organizzatori di eventi matrimoni, a quelle società di catering di noleggio auto fioristi, wedding planner in poco parole cosa sta facendo e cosa farà per le imprese a 360 gradi. Spero che la risposta non sia quella che vedo sul territorio che doveva sorprenderci..... "