Al via Pedibus, De Pasquale: “Così combattiamo l'affollamento dei mezzi pubblici e obesità infantile”

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:41

Inaugurata stamani, mercoledì 23 dicembre, la prima linea Pedibus a Carrara. Presso la struttura sportiva della Polizia Municipale di viale XX Settembre 241, si sono incontrati i bambini e i loro accompagnatori per percorrere il tragitto della Linea Verde verso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Taliercio”, senza fermate intermedie fino all'arrivo a scuola.



A salutare il gruppo il Sindaco Francesco De Pasquale, che ha avuto parole di apprezzamento per il progetto Pedibus, “ un modo divertente, salutare, ecologico ed economico per andare e tornare da scuola”. Una sorta di autobus umano, con un adulto-autista e un adulto-controllore che aprono e chiudono la fila dei bambini, con fermate, orari e un tragitto sicuro. Tutti i bambini sono assicurati e indossano una pettorina catarifrangente per essere visibili mentre percorrono il tragitto casa-scuola in tutta sicurezza. Durante il percorso i bambini chiacchierano, scoprono il territorio, cantano e ridono per arrivare svegli e attivi a scuola.



Pedibus coinvolge attivamente gli alunni, educandoli alla mobilità sostenibile, promuovendo la loro autonomia e aiutandoli a riappropriarsi del piacere di camminare, fare movimento e apprendere i fondamenti dell’educazione stradale, a livello sia teorico che pratico. Una modalità divertente e salutare per liberare l’ingresso delle scuole da assembramenti e congestione del traffico e per garantire ai bambini una maggiore sicurezza e un’aria più pulita.



Pedibus di Carrara nasce grazie al progetto ScuBIm - Scuole a Basso Impatto, promosso dai Comuni di Carrara e Massa e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il supporto di due partner di progetto, la società Cras e l’Associazione Euromobility.



"Iniziative come queste - commenta il sindaco Francesco De Pasquale - hanno una doppia importanza perché da un lato disincentivano l'affollamento dei mezzi pubblici e dall'altro hanno l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'obesità infantile. Nei prossimi giorni il percorso verrà rafforzato attraverso l'uso di segnaletica adesiva, che permetterà ai bambini e alle bambine, che per tutta la durata del tragitto sono accompagnati da una sorta di autista, di essere guidati verso la scuola".



Le linea verde sarà attiva tre giorni a settimana, martedì, mercoledì e giovedì. Per garantire l'arrivo a scuola qualche minuto prima dell'orario d'entrata, fissato per le ore 7:55, dopo la pausa per le vacanze natalizie, l’orario di partenza sarà previsto per le ore 7.30, con una fermata intermedia presso lo spazio sottostante il viadotto dell'autostrada che incrocia il viale XX Settembre in località Doganella.



Per rimanere aggiornati sul progetto è possibile consultare il sito www.scubim.it/pedibus/