Alberti (Pd) interpella il sindaco: “Si ripristini il servizio di radiologia nella Asl di Massa Centro”

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:48

Il consigliere comunale del PD Stefano Alberti presenza un’interpellanza comunale per chiedere il pieno ripristino degli esami radiologici presso il distretto ASL di Massa Centro di via Bassa Tambura, dove dal 1 luglio 2020 il servizio non è più disponibile.

“Premesso che nel distretto ASL di Massa Centro di via Bassa Tambura – esordisce Alberti - era possibile fino a qualche mese fa espletare gli accertamenti radiologici presso la struttura, dal lunedì al sabato”

Dopo aver constatato che “non è più possibile espletare tali esami in quanto dal 1 luglio 2020 il tecnico radiologo è andato in pensione e non è stata prevista una sua sostituzione” e considerando che “l’attuale emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento dovrebbero contenere e/o evitare spostamenti, assembramenti e movimenti verso altri comuni, determinando così il pieno ripristino dei servizi radiologici di prossimità ospitati al distretto di via Bassa Tambura”

“Valutato che questo “disservizio” sta provocando e provoca forti disagi nell’utenza più fragile (anziani) – puntualizza - costretta a spostamenti presso l’ospedale cittadino, con ulteriore aumento della mobilità e l’appesantimento e saturazione dell’attività del NOA; con un bel danno per tutta l’utenza e altre fasce “deboli” perché nel distretto più grande della città sono ospitate anche la radiologia per disabili e la radiologia funzionale all’odontoiatria e considerato che il venir meno di tale servizio provoca un ricorso “indiretto” verso le strutture private”.

“Si interpella il sindaco – conclude il consigliere- per attivarsi presso la conferenza zonale delle apuane affinché venga ripristinato il servizio radiologico presso il distretto ASL di Massa Centro.”