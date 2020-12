Politica



Autoincensamenti e progetti privi di buonsenso sulle scuole di Marina: il Gruppo Insieme per Carrara attacca l’assessore Raggi

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:06

L’ennesimo spot a favore del suo assessorato nel quale decanta il nuovo progetto per la scuola Giromini non è piaciuto affatto al gruppo consiliare Insieme per Carrara che ha colto l’occasione per lanciare una dura critica alla gestione degli edifici scolastici dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi.

Gianenrico Spediacci, Andrea Vannucci e Dante Benedini di Insieme per Carrara hanno fatto notare come l’assessore Raggi abbia accuratamente evitato, nel suo elogio al suo lavoro fatto per la Giromini, di rispondere alla domanda che loro stessi gli avevano posto sulle ragioni per le quali è stata accelerata la procedura di gara per la Giromini dopo che “per ignavia erano stati sperperati 400 mila euro ereditati dalla precedente amministrazione. I tre consiglieri hanno quindi rimarcato che questa scelta di procedere rapidamente con la gara ha precluso la possibilità di recuperare il finanziamento di 400 mila euro e di finanziare anche il nuovo progetto. Si tratta di milioni che adesso pagheranno i carrarini - hanno detto Spediacci Vannucii e Benedini - mentre in tutto il resto della Toscana paga la regione.”.

Ma il gruppo Insieme per Carrara ha voluto mettere in evidenza altre gravi incongruenze emerse nei progetti per il polo scolastico di Marina: “ Per la scuola media Taliercio, che fa parte del polo di Vialla Ceci, è stata giustamente riproposta la richiesta di finanziamento per la demolizione e nuova costruzione di questa scuola, dal momento che gli adeguamenti di cui necessita sono così importanti da non rendere conveniente la ristrutturazione. È, tuttavia, sconcertante rilevare che si è proposta la demolizione e la ricostruzione ex novo anche per il nido e la materna che insistono nello stesso sito e che sono state appena ristrutturate, peraltro con la folle gestione dei ritardi di cui la cronaca ha dato notizia per mesi. Mai nessun tecnico sano di mente accerterà che sia più conveniente demolire che integrare la ristrutturazione di quelle scuole.” .

Il gruppo Insieme per Carrara ha ribadito la sua posizione nei confronti dell’idea lanciata proprio da Raggi di trasferire tutto il polo di Villa Ceci nello spazio in cui sorge il campo della Portuale davanti al porto: “L'amministrazione non penserà mica di perseverare nell' idiozia di spostare tutto il plesso davanti al porto? Demolendo due scuole appena ristrutturate e, per giunta, visto che la regione non finanzierà mai un tale sperpero, a totale carico dei cittadini di Carrara? Per quali reconditi fini si può immaginare una tale scelleratezza? Rinunciare ad un plesso scolastico situato in quello splendido luogo, demolire due scuole appena ristrutturate, spostare il tutto davanti al porto, per giunta demolendo anche il campo della portuale, per consentire di fare qualche villa al posto delle scuole?”.

Vi. Tes.