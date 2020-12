Politica



Caso Serinper: la Lega chiede spiegazioni Bugliani o farà un’interrogazione in Regione

venerdì, 11 dicembre 2020, 20:16

di vinicia tesconi

Due sono i quesiti “caldi” sui quali la Lega vuole risposte: quello relativo all'iter seguito dalla Regione Toscana per l’accreditamento della struttura “Numeri Complessi" e quello relativo all’emendamento a modifica della norma per equiparare le strutture a carattere speciale a quelle sanitarie di cui si parla nelle intercettazioni.

Le domande sono state rivolte, a quanto afferma Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, al consigliere regionale Giacomo Bugliani, dal quale tuttavia, non sarebbero arrivate risposte e che avrebbero spinto la Lega a rilanciare le domande con un’interrogazione nel consiglio regionale.

Secondo Pieruccini , Alessio Zoppi e Enrico Benassi, soci della cooperativa sociale Serinper erano riusciti ad equiparare le strutture sociali a quelle sanitarie proprio con l’apertura della comunità I numeri complessi presentata aveva come prima struttura sanitaria, terapeutica e riabilitativa, assolutamente all’avanguardia della Regione Toscana che avrebbe fruttato alla cooperativa un business milionario grazie a rette da 180 euro al giorno.

“Proprio per questo insistevano tanto con i “contatti privilegiati“ – ha detto Pieruccini – e questo fa emergere uno spaccato impietoso evidenziato da verbali, intercettazioni e foto nelle almeno duemila pagine dei faldoni dell’inchiesta nei quali, anche se non indagato, il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani appena rieletto, è citato più volte. Intercettata anche la sorella Silvia, dipendente amministrativa della Serinper che viene definita dai due soci “una dipendente fidata”. Sono i verbali pubblicati che raccontano infatti di un presunto interessamento del politico per un accreditamento che la Regione doveva dare alla nuova struttura “Numeri complessi" di Aulla e di un suo ipotetico ruolo relativamente ad un emendamento regionale che la cooperativa voleva cambiare. A tal fine Zoppi sulle modalità di accreditamento delle strutture viene contattato da Bugliani che riferisce di aver parlato con l’assessorato e che gli accreditamenti avvengono tramite la Regione, previo parere dell’Asl. A questo punto il consigliere Bugliani consiglia Zoppi di contattare a suo nome una persona la cui identità è secretata.”

Pieruccini ha rinnovato l’inviato a Bugliani a far sentire la sua voce, visto che l'inchiesta si sta allargando sul filone dei “maltrattamenti sui minori” ed ha annunciato l’interrogazione che verrà presentata in Regione con la quale la Lega vuol capire se Benassi e Zoppi attraverso il politico Pd, abbiano ottenuto un emendamento legislativo al fine di equiparare le strutture a carattere speciali a quelle sanitarie.

“Bugliani cerchi di fare uno sforzo - ha aggiunto Pieruccini - visto che dichiara sulla stampa di non ricordare, sebbene nelle intercettazioni sua sorella Silvia riferisca a Zoppi “di aver parlato con suo fratello il quale le avrebbe detto che l’accreditamento era da una segretaria che aveva già sollecitato. La Lega chiede anche se corrisponde al vero che Silvia Bugliani aveva scritto un appunto dettato da Zoppi al fine di parlarne con il fratello , per trasformare un emendamento nel modo in cui vorrebbe che venisse approvato in Regione dai soci della Serinper, e se Bugliani ricorda la giornata dell’11 febbraio 2019, quando intercettato peraltro da una microspia, fosse o no presente nei locali della Cooperativa per incontrare Zoppi e Benassi.”.

Secondo Pieruccini, l'incontro sarebbe stato organizzato al fine di poter aprire una nuova struttura ad Aulla di carattere sanitario, terapeutico e riabilitativo per minori.

“Dall'intercettazione – ha proseguito Pieruccini - Zoppi sostiene che occorreva fare come per le strutture sanitarie dove viene interpellata la giunta regionale che a sua volta interpella le Asl per valutare e autorizzare nuove strutture sanitarie sul territorio di competenza e il consigliere Bugliani replica così “questo è un chiarimento che “potremmo” fare in consiglio regionale ma prima bisogna parlare con Brintazzoli (Marco, ex capo della segreteria dell’allora assessore Saccardi, estraneo ai fatti). Alla fine di tutto questo confabulare, il 14 febbraio Silvia Bugliani dice che è andata bene. E’ necessario capire se l'iter procedurale per aprire la struttura “Numeri complessi“ di Aulla sia stato trasparente oppure orientato ad hoc dai contatti privilegiati della Serinper come sembrerebbe dalle intercettazioni pubblicate sulla stampa e quindi, rimanendo garantisti fino in fondo ed in attesa del pronunciamento della Magistratura, non ci resta che presentare nel frattempo un'interrogazione in Regione.”.