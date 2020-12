Politica



Cella: "Lega in crescita, il bilancio 2020 e le prospettive 2021"

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:27

La Lega Salvini Premier chiude la sua attività in positivo anche per il 2020; il responsabile provinciale Andrea Cella analizza la situazione e le prospettive del partito nel territorio apuano.



"Abbiamo confermato il buon andamento del tesseramento, con centinaia di sostenitori e il raddoppio dei militanti, nonostante le restrizioni dovute alla situazione covid." - spiega Cella, che continua - "Grazie alla tenacia e allo spirito di squadra dei nostri militanti, la Lega gode di ottima salute e lo confermano i dati non solo degli iscritti al partito ma delle scorse elezioni regionali. La coalizione di centro destra è stabile al primo posto in termini di voti, merito sia del traino dei nostri leaders nazionali sia dell'ottimo lavoro di squadra che stiamo portando avanti sul territorio. Personalmente ringrazio tutti i miei collaboratori e tutti gli iscritti che hanno contribuito a vario titolo al raggiungimento di questi traguardi, impensabili solo pochi anni fa. In nove anni in cui ho potuto monitorare la gestione provinciale del partito, sono stati fatti passi da gigante e abbiamo formato molti giovani politici che hanno potuto far esperienza, oggi li reputo pronti ad affrontare sfide ancora più complesse. Siamo partiti da poche decine di iscritti per arrivare a un partito strutturato e con numerose professionalità che mi affiancano e che reputo pronte ad avanzare di grado".



"Auspico quindi nel 2021 una stagione congressuale che possa concedere ai nostri giovani l'opportunità di fare un ulteriore, importante passo avanti, rinnovando le segreterie comunali e provinciale del partito. Ci aspettano poi le sfide elettorali: Montignoso, per cui da tempo stiamo lavorando assieme a molte realtà cittadine, per una soluzione alternativa che possa raccogliere tutto il grande malcontento lasciato dalla giunta PD del Sindaco Lorenzetti. Pontremoli, in cui il buongoverno di centro destra sarà chiamato alla riconferma nelle urne. Appuntamenti importanti perchè anticiperanno la grande sfida delle comunali di Carrara nel 2022, in cui il centrodestra è rimasto l'unica vera soluzione all'immobilismo della sinistra e del movimento 5 stelle. Non possiamo che guardare con soddisfazione alle molte battaglie affrontate in questi nove anni, fatti di sconfitte ma anche di grandi successi come quello di Massa, che ci ha concesso la responsabilità di governare il capoluogo di provincia. Nonostante le grandi difficoltà di questo 2020, l'Amministrazione Persiani è riuscita a fornire risposte puntuali ed efficaci per arginare la crisi e migliorare la città: lo dimostrano ad esempio i molti lavori a strade, parchi e piazze, i percorsi intrapresi per la riqualifica di strutture importanti per la città come la piscina e l'aeroporto, l'avvio del regolamento del commercio con la concessione di contributi a fondo perduto alle attività commerciali, il lavoro per garantire a Massa una regolamentazione dell'attività estrattiva che mai aveva avuto, i numerosi contributi e agevolazioni per le fasce più deboli della cittadinanza".



"Tante altre iniziative vedranno la luce in questo nuovo anno, confermando che con buon senso e tanto sudore è veramente possibile che la politica migliori la qualità della vita di tutti i cittadini."