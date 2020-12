Politica



Dalla Lega applausi per la giunta di Massa che fa un bando per le attività commerciali e fischi per quella di Carrara “arrogante e menefreghista”

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:50

di vinicia tesconi

Il bando per le attività commerciali del centro che prevede contributi da un minimo di quattromila ad un massimo di seimila euro voluto dall’amministrazione di centrodestra di Massa ha trovato il plauso del coordinamento comunale della Lega di Carrara che, nel contempo, ha colto l’occasione per condannare la presa di posizione arrogante del sindaco di Carrara De Pasquale e dell’assessore al commercio Macchiarini per il duro e menefreghista atteggiamento contro chi è già stato pesantemente colpito dalle chiusure imposte dal primo lockdown e dall’attuale sospensione delle attività dovuta alla zona rossa toscana. “Invece di raccogliere l'appello – ha dichiarato Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier - e tendere una mano verso chi oggi non sa più davvero dove sbattere la testa , gli amministratori 5 Stelle hanno dimostrano un certo fastidio verso le richieste pervenute e, in particolare, hanno risposto picche a chi non parteciperà alle spese per le tradizionali luminarie di Natale dichiarando quasi per ripicca, che lasceranno alcune strade al buio. E questo noi della Lega non lo permetteremo e urliamo senza paura di smentita che, senza l'autofinanziamento dei privati a suon di 150 euro cadauno, Carrara per Natale sarebbe stata proprio una città immersa nel buio totale.”. Pieruccini ha poi ironicamente chiamato in causa l’onnipresente e onniscente consigliera grillina Marzia Paita, presidente, tra le altre anche della commissione commercio, ricordando che, anche in questo caso, avrebbe perso un’occasione per star zitta dato il suo intervento sconclusionato e adeguato.

“ Ricordiamo ai 5 Stelle che – ha aggiunto Pieruccini - invece di imbastire polemiche sterili, occorrerebbe prestare maggior attenzione a chi è stato costretto alla chiusura, al pari dei negozi di abbigliamento e di altre pochissime attività e di intervenire con provvedimenti di aiuto, cercando di evitare che la signora Paita dichiari l'impossibilità per il comune di far fronte alle spese delle luminarie per tutti, perché non è quello che era stato chiesto. Bell'esempio di politica contro la città da parte dei grillini che, proprio in un momento così triste e disperato, dopo mesi di sofferenza per l' emergenza coronavirus e con l ‘ avvicinarsi delle festività natalizie, mette in evidenzia tutte le gravissime disattenzioni e la totale mancanza di sensibilità verso i nostri concittadini.”. Pieruccini è ritornato sull’esempio del comune di Massa, nel quale il comune ha supplito alle mancanze del governo pubblicando un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività commerciali e artigianali che ricadono nelle aree del centro cittadino ed ha voluto ringraziare pubblicamente a nome della Lega, il sindaco Persiani e l’assessore alle attività produttive Paolo Balloni per il raggiungimento dell’obiettivo e per aver compreso la difficoltà che tanti imprenditori massesi stanno vivendo a causa della pandemia. All’amministrazione De Pasquale invece è andato un invito alla vergogna alla luce di quella che Pieruccini ha definito l’ennesima bufala spacciata dall’assessore Macchiarini e cioè che non ci sono soldi per integrare le quote di quei commercianti che non possono compartecipare alla spesa per illuminare le strade dove svolgono la loro attività.