Politica



Esenzione o slittamento della Tari per i ristoranti: l’appello di Martisca e Bruschi di Forza Italia

martedì, 15 dicembre 2020, 19:10

di vinicia tesconi

La constatazione è ormai unanime e ad essa si aggiunge anche la voce del coordinamento comunale di Forza Italia e di Forza Italia giovani per far sentire ancora più forte il grido d’allarme della categoria: le attività di ristorazione sono state le più colpite dalla crisi economica innescata dalla pandemia e adesso devono comunque far fronte agli obblighi fiscali e versare la tassa sui rifiuti pur avendo le attività chiuse da mesi. Così Lucian Martisca, coordinatore comunale di Forza Italia Giovani: “ I ristoratori sono stati costretti a chiudere e a lasciare a casa decine di persone. In pochi hanno provato a resistere, a testimonianza di determinazione e professionalità. Tutti, adesso hanno ricevuto la lettere dal comune per il pagamenti della Tari, tassa dei rifiuti, che serve per sostenere il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti, anche se loro ristoranti sono stati chiusi per mesi e di rifiuti non ne hanno prodotti. In questo periodo il comune deve dimostrare di essere di sostegno ai propri cittadini, e quindi esentare i ristoratori dal pagamento della Tari. Sarebbe un segnale importante da questa amministrazione che spesso si e dimostrata assente. Se questo non fosse possibile chiedo lo slittamento immediato della scadenza della Tari al 31 di agosto 2021, per dar modo ai commercianti locali di rialzarsi con calma durante l’anno nuovo, sperando di non subire la terza ondata di cui tanto si parla.” Martisca ha ribadito il sostegno e la solidarietà di Forza Italia agli operatori del settore: “ I ristoratori sono una parte fondamentale dell’economia locale pertanto invitiamo il sindaco Francesco De Pasquale ad aiutare concretamente questa categoria.”.

Anche il coordinatore comunale di Forza Italia Riccardo Bruschi si è espresso sul tema: “Il problema sollevato dal movimento giovanile di FI è assolutamente attuale visto che il comune di Carrara ha appena inviato gli avvisi di pagamento, per lo più già scaduti. La possibilità di non far pagare la Tari, checchè ne dicano l’assessore al bilancio ed il sindaco, è assolutamente possibile su base volontaria. Il comune può richiedere ad Arera l’entità possibile della riduzione, in quanto un minimo di copertura dei costi deve esserci anche in base alla solidità dell’ente. Nulla poi vieta al comune stesso di destinare dei fondi propri in ulteriore riduzione della tassa. Lo hanno fatto a Massa con una manovra da un milione e 250 mila euro così suddivisi: 250 mila euro per il bonus sociale, 400 mila a sostegno delle utenze domestiche e 600 mila per le utenze non domestiche. Per le aziende costrette alla chiusura nel periodo del lockdown, non avendo prodotto rifiuti, la quota variabile della tariffa Tari sarà annullata in base ai giorni di sospensione dell’attività. Per quanto riguarda i privati cittadini, cioè le utenze domestiche residenti, saranno applicate tariffe ridotte, per le famiglie nelle quali almeno un componente non abbia percepito reddito per almeno tre mesi.E’ stato fatto anche a Lucca che ha addirittura esentato le attività produttive rimaste chiuse nel secondo lockdown inviando una bolletta a zero. E non vale la giustificazione che gli altri comuni sono più ricchi: il comune di Carrara ha un’ entrata dalla tassa marmi che gli altri neanche si sognano, che aumenta almeno del 20 per cento il bilancio del comune. Quindi è una vergogna che a Carrara l’amministrazione, nelle persone di Martinelli e De Pasquale, non riesca ad aver fatto un piano di provvidenze di contrasto a questa crisi come noi avevamo proposto mesi orsono. Non ci resta che unirci alle proteste dei commercianti e di tutti i cittadini, e ci auguriamo presto di poter dare alla città una guida migliore di quelle delle ultime decadi.”.