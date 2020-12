Politica



"Fai un regalo per un Natale solidale, acquista nella tua città": la campagna regionale di FdI

mercoledì, 9 dicembre 2020, 09:22

L’appello arriva direttamente dal coordinatore regionale Fabrizio Rossi e dal coordinatore provinciale Marco Guidi: “Fai un regalo per un Natale solidale, acquista nella tua città” per sottolineare l’importanza in questo particolare e difficile momento storico di sostenere le imprese, gli artigiani e i commercianti del territorio apuano.



“La pandemia non ha lasciato indenne la nostra comunità – hanno detto Rossi e Guidi - . Pertanto, oggi più che mai, riveste particolare e fondamentale importanza, sostenere le imprese locali, i nostri artigiani e i nostri commercianti, acquistando prodotti italiani e del territorio.”



La campagna di FdI è stata raccolta anche dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani che hanno fatto sapere: “Ci avviciniamo al Natale con la nostra regione che è uscita da poco dalla zona rossa, e pur tra mille difficoltà divieti e ordinanze, i nostri artigiani e commercianti, piano, piano cercano di ritrovare una ‘pseudo’ normalità. come Fratelli d’Italia, siamo da sempre vicini ed attenti alle problematiche di artigiani, commerciali e partite Iva del nostro territorio. Prima di tutto, la difesa del Made in Italy e dei prodotti del nostro territorio. Per questo chiediamo ai nostri cittadini di sostenere gli esercizi commerciali locali.".



Foto di Cristina Maioglio