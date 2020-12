Politica



FdI accoglie Simone Speziga, ex coordinatore comunale di AN

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:24

Una nuova entrata nel team del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che ha già avviato la preparazione della campagna elettorale per le amministrative del 2022. Si tratta di Simone Speziga, che era stato coordinatore comunale di Alleanza Nazionale e coordinatore vicario del PDL e che adesso affiancherà il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo e il responsabile elettorale Cesare Micheloni, nell’ambito delle trattative e dell'organizzazione relative alle prossime amministrative.



A esprimere soddisfazione per il nuovo acquisto è stato il coordinatore comunale di FdI, Lorenzo Baruzzo che ha dichiarato: “Dopo Cesare Micheloni, entra in squadra un’ altra persona autorevole, seria e competente che darà sicuramente un contributo positivo per l'ulteriore crescita del Partito e dei suoi programmi per la rinascita economica, sociale, culturale, che Carrara merita. A Simone va il ringraziamento del coordinamento comunale per la disponibilità. La squadra così composta ,ma non si esclude l'entrata di altre persone che si riconoscono nel progetto di FdI, nei prossimi mesi, con la pacatezza che contraddistingue i suoi componenti, comincerà ad incontrare - d'intesa con il coordinatore provinciale Marco Guidi - i rappresentanti dei partiti e dei movimenti che , riconoscendosi nel progetto di una politica intesa come forma di volontariato, al servizio dei cittadini e per i cittadini, vorranno intraprendere un percorso comune per poter dare nel 2022 un governo alla città che si preoccuperà esclusivamente del bene di Carrara.”.