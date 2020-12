Politica



Fratelli d'Italia Carrara: L'amministrazione grillina totalmente incompetente nella gestione delle concessioni ai balneari"

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:33

Il coordinamento comunale di Fratelli d'italia, critica il comportamento dell'amministrazione grillina e del sindaco de Pasquale, relativo alla gestione delle concessioni ai balneari.

"Le dichiarazioni del sindaco di Carrara - recita il comunicato - il grillino De Pasquale, con le quali giustifica la retromarcia dell'amministrazione comunale sulla sospensione dell'iter di estensione delle concessioni agli stabilimenti balneari, sono ancora una volta la dimostrazione dell'incapacità amministrativa della giunta grillina, che naviga a vista ed essendo inadeguata ad amministrare la Città, improvvisa di volta in volta. Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi, appena avuta notizia dei tentennamenti dell'amministrazione comunale sulla proroga delle concessioni demaniali, ha interessato l'on. Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia il quale ha presentato un ordine del giorno per impegnare il governo affinché venga inviata una circolare ministeriale con la quale obbligare i Comuni ad applicare la proroga delle concessioni fino al 2033 cosi come previsto dalla L.145/2018".

"Inoltre - prosegue la nota - il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia si sta battendo affinché i funzionari comunali siano mallevati dalle responsabilità civili e penali per l'applicazione della L. 145/2018 , che è bene ricordarlo è una Legge dello Stato che dovrebbe avere la priorità su qualsiasi altro burocratismo europeo (una delle battaglie di Fratelli d'Italia è che in Costituzione venga inserita la norma che le Leggi italiane siano prioritarie rispetto a qualsiasi norma e direttiva europea). In sede europea il nostro il nostro gruppo parlamentare in accordo con quello nazionale si sta attivando, in particol modo con l'eurodeputato Carlo Fidanza, affinché anche per l'Italia venga imboccata la strada presa da Croazia , Portogallo e Spagna di uscire dall'applicazione per le concessioni della Direttiva Bolkestein.Vedremo quanti altri gruppi parlamentari , che si dicono preoccupati per il destino di migliaia di imprese, appoggeranno la battaglia di Fratelli d'Italia; siamo interessati a conoscere nel caso specifico l'opinione del M5S , partito di riferimento del sindaco De Pasquale che reclama "una riforma organica del legislatore nazionale"