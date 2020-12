Politica



"Ho inviato curricula di persone che avevano i requisiti per lavorare nel sociale": Benedetti rigetta le accuse

martedì, 8 dicembre 2020, 17:50

Nessuno scambio di favori e totale buonafede: Stefano Benedetti ha voluto spiegare il suo coinvolgimento nel caso Serinper, la cooperativa sociale i cui vertici, insieme a figure politiche e amministrative sono finite agli arresti domiciliari o indagate per reati che vanno dalla corruzione alla truffa.

“Io non sono imputato del reato di corruzione - ha voluto sottolineare Benedetti - ma mi è stato esclusivamente contestato quello riguardante le influenze illecite . In sostanza, secondo la procura della Repubblica, avrei adoperato la mia posizione di presidente del consiglio comunale per favorire le attività della Cooperativa Serinper, ottenendo in cambio due assunzioni lavorative”.

Benedetti ha ribadito di respingere in maniera categorica le accuse e ha spiegato: “Mi sono limitato a credere alle iniziative della cooperativa, ritenendo che fosse un importante realtà del territorio e soprattutto fondamentale nel settore sociale, attraverso i centri di accoglienza per minori. Ho svolto solamente il mio ruolo di consigliere comunale, come ho fatto altre volte per le attività economiche del territorio in cui ho sempre creduto anche con l’obiettivo di aumentare l’occupazione che attualmente nella nostra provincia rimane un lontano miraggio. Preciso che non mi sono mai attivato per avere qualcosa in cambio. Se ho inviato alla Cooperativa Serinper dei curricula vitae di persone che tra l’altro non erano mie parenti, l’ho fatto perché a mio avviso possedevano i requisiti giusti per operare in quelle strutture. Per concludere, ringrazio i gruppi consiliari di maggioranza che nell’ultimo consiglio comunale, mi hanno espresso la loro totale solidarietà, chiedendomi di rimanere al mio posto di presidente del consiglio comunale.”.

V. T.

Commento di Aldo Grandi: forse l'amico Stefano Benedetti faceva meglio a stare zitto. Ci viene in mente una semplice domanda: per quale motivo un presidente di consiglio comunale dovrebbe prendersi la briga di inviare, personalmente, i curriculum vitae di persone a lui più o meno sconosciute e che non dovrebbero avere, con lui, alcun rapporto di questo genere? Forse si trattava di gente che non sapeva usare il personal computer e lui si è offerto di fare da tramite con Serinper? Mah...