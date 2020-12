Politica



"I numeri complessi, struttura Serinper di Aulla, aperta senza l’accreditamento della Regione": la denuncia della Lega

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:01

L’inaugurazione fu ufficiale e in pompa magna con la presenza dei massimi vertici del Pd a partire dal governatore Eugenio Giani, allora in veste di presidente del consiglio regionale, al consigliere regionale Giacomo Bugliani fino al sindaco di Aulla, Roberto Vallettini, tutti presenti per dare il via all’attività della comunità residenziale e terapeutica per minori “Numeri Complessi”, struttura aperta da Serimper ad Aulla, ma, a quanto denuncia la Lega, l’apertura della struttura sarebbe avvenuta prima dell’accreditamento da parte della Regione.

“E’ stato Alessio Zoppi – ha spiegato Nicola Pieruccini, commissario comunale della Lega Salvini Premier – a riferire che la struttura “Numeri Complessi” sarebbe stata operativa dal 4 di novembre del 2019 mentre sulla convenzione pubblicata e firmata dalla direttrice della società della Salute Rossana Vallelonga si legge che l’accreditamento è avvenuto il 21 di novembre. Entrambi i personaggi, Zoppi e la Vallelonga, sono al momento ai domiciliari a seguito dell’inchiesta su Serinper. Chi ha controllato che, a fronte dell'apertura di un servizio così delicato rivolto a minori disagiati, ci fossero tutte le autorizzazioni e gli accreditamenti previsti dalla normativa? Pare che non lo abbia fatto nessuno né dei tecnici, né dei politici che pure erano presenti all’inaugurazione. L’ impunità di cui erano certi Zoppi e Benassi viene fuori fortemente dalle intercettazioni: erano costantemente informati di ciò che accadeva in Regione Toscana dalla sorella di Bugliani che chiedeva informazioni al fratello e quindi agivano come pareva a loro. Zoppi tra l'altro durante il discorso del ringraziamento per l'inaugurazione si era lasciato sfuggire una frase che oggi appare più che mai sgradevole a fronte degli orrori che stanno emergendo dopo gli arresti . Disse che lui e Benassi si erano accorti del grande sforzo operato dalla Regione Toscana nel rendere effettivi i diritti di cittadinanza sociale: ma che quello prettamente sanitario con una forte vocazione sociale rappresentava la sintesi della loro missione. Una missione che oggi sappiamo essere stata orientata senza pudore, senza scrupoli e senza un minimo di rispetto e di tutela verso i piccoli ospiti e le loro madri che erano stati affidati loro dalle Istituzioni , al guadagno sfrenato.”. Pieruccini ha rimarcato come i due soci di Serinper puntassero esclusivamente solo a far soldi ed ha citato, a conferma, la convenzione tra Serinper e Azienda Usl Nord Ovest che prevedeva un costo giornaliero per ciascun minore accolto nella struttura “ Numeri complessi “ di 300 euro più IVA. Considerando che la struttura può ospitare venti minori il volume d’affari era di seimila euro al giorno e oltre due milioni di euro all’anno.

“Un business “ sanitario" – ha continuato Pieruccini - che aveva probabilmente ingolosito i due soci in affari, considerato il pressing effettuato sulla sorella di Bugliani , loro dipendente , e sul consigliere Bugliani per aprire questa nuova struttura. Il fine è chiaro : le strutture residenziali riabilitative per minori di tipo “ sanitario” sono molto più redditizie delle case famiglia di tipo “ sociale “ ed una retta vale più del doppio. Ma il provvedimento con cui viene consentito l’esercizio di attività sanitarie a soggetti pubblici e privati ed il percorso che le strutture sanitarie private devono intraprendere per essere accreditate, è più difficile del percorso di apertura delle case famiglia e prende il nome di sistema delle tre A : Autorizzazione – Accreditamento - Accordi contrattuali. Prevede peraltro il raggiungimento di tre step che permettono la loro equiparazione alle strutture pubbliche. Di recente Il sistema di accreditamento toscano delle strutture sanitarie è stato aggiornato con la modifica con il Dpgr numero 90 del 16 Settembre 2020 . Per quanto riguarda l’accreditamento per le strutture sanitarie pubbliche e private è previsto un termine massimo adeguamento entro il 30 settembre 2021 e sono stati prorogati al 30 giugno 2021 i termini per l'invio dell'attestazione dei nuovi requisiti di processo della riabilitazione previsti dalla delibera regionale 1509/2020.Ogni struttura sanitaria privata deve, quindi, dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti. L'accreditamento istituzionale viene rilasciato a seguito dell'attestazione del possesso dei requisiti organizzativi di livello aziendale e dei requisiti di processo, comuni e specifici.”. Pieruccini ha rivolto un appello a fare controlli sulla struttura Numeri Complessi per verificare la presenza di tutti i requisiti necessari per poter continuare l’attività.