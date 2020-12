Politica



Il ponte di via Menconi ad Avenza è stato riaperto

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:38

La Regione Toscana ha dato il via libera alla circolazione automobilistica sul ponte di via Menconi ad Avenza: le auto potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia anche se il cantiere resta aperto e dunque la viabilità sarà soggetta a importanti limitazioni, soprattutto sulla velocità.

Inoltre, non sarà consentito il transito ai mezzi pesanti. «Il cantiere è ancora aperto, quindi invito gli automobilisti alla massima prudenza. Questa riapertura, se pur condizionata, consente quanto meno di porre fine a gran parte dei disagi vissuti dalla cittadinanza, in vista di un interesse collettivo importantissimo: migliorare il livello di sicurezza del torrente Carrione, per la zona di Avenza e non solo. In giornate di allerta come queste è bene tenerlo sempre a mente» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.