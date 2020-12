Politica



Il progetto “Zerosei” sbarca anche a Bonascola

martedì, 15 dicembre 2020, 19:16

Dopo i riscontri postivi sul progetto “Zerosei” avviato tra il nido Girotondo e la scuola dell’Infanzia Giampaoli lo scorso autunno, con l’inizio dell’anno scolastico 2021/22 l’iniziativa si estenderà anche a Bonascola.

A seguito della sottoscrizione tra Comune di Carrara e Ic “Fossola Gentili” di un protocollo di intesa, infatti, anche al nido “Il Koala” e alla scuola dell’Infanzia “San Luca” potrà essere avviato il progetto: da settembre 2021, i bambini iscritti all’ultimo anno del nido e quelli del primo anno dell’infanzia, saranno protagonisti di un percorso di continuità, nell’ambito di un vero e proprio “Polo dell’Infanzia” costituito in ottemperanza alle linee guida previste dalle norme regionali e nazionali che incentivano questo tipo di esperienze.

«Nonostante le difficoltà poste dalla pandemia, abbiamo deciso di ampliare il progetto “Zerosei” nella nostra città, coinvolgendo anche il polo “Fossola Gentili”: una scelta fatta sulla base dei riscontri positivi avuti a Marina e che conferma quanto crediamo in questa iniziativa» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale titolare della delega all’istruzione, ricordando che il progetto «consente di valorizzare l’opportunità pedagogica della continuità educativa e di potenziare lo sviluppo della rete dei servizi educativi e scolastici del territorio, favorendo anche la conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, nonché il benessere dei bambini».

L’attivazione del progetto prevede l’incremento del personale e l’attivazione di corsi di formazione dedicati per gli educatori dell’asilo nido e per i docenti della scuola dell’infanzia, così come previsto dall’Intesa stipulata tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.