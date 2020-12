Politica



Il saluto di Marchi e Parrini a Giungè Cucurnia, ex segretario della sinistra scomparso ieri

domenica, 20 dicembre 2020, 22:46

Marella Marchi e Raffaele Parrini hanno voluto commemorare Giuliano Cucurnia, per tutti Giungè, figura storica della sinistra locale deceduto ieri. Ecco il ricordo di Marchi e Parrini:

“La scomparsa in queste ore di Giuliano Cucurnia, detto Giungè, storico militante e segretario della Sezione del Pci-PDS-DS e PD di Avenza, lascia in tutti noi un vuoto profondo. Giuliano è stato per noi oltre che un amico vero e leale un “maestro” di politica serio ed appassionato. Credeva profondamente nel valore della politica e si è sempre battuto per il suo territorio e per la sua amata Avenza. Porteremo con noi per sempre le mille battaglie fuori e dentro il partito per affermare i suoi valori profondi di uomo e di militante comunista e della Sinistra. Antifascismo, giustizia sociale, vicinanza agli ultimi erano le sue battaglie che sono e saranno per noi che con con lui abbiamo vissuto fianco a fianco molti anni , monito a vivere la politica come passione ed al servizio della nostra comunità. Abbiamo vissuto con lui anni di politica vera fatta sul territorio in mezzo alle persone ed alla loro quotidianità. Ciao compagno Giungè da oggi saremo ancora più soli.”.