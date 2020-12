“Il terremoto giudiziario che sta scuotendo la Lunigiana copre di vergogna il nostro territorio"

Altri articoli in Politica

martedì, 8 dicembre 2020, 17:50

"Ho inviato curricula di persone che avevano i requisiti per lavorare nel sociale": Benedetti rigetta le accuse di aver favorito la Serinper in cambio di assunzioni

lunedì, 7 dicembre 2020, 16:16

Il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano benedetti di Forza Italia, prende le distanze dalle accuse che lo coinvolgono nell’indagine dei carabinieri sulla cooperativa sociale Serimper

lunedì, 7 dicembre 2020, 10:32

Cambiare discorso quando non si hanno argomenti per controribattere è la tecnica più semplice ed è quella usata dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi in merito ai quesiti posti dal gruppo consiliare Insieme per Carrara

domenica, 6 dicembre 2020, 09:01

Il civico consigliere comunale Arcipelago Massa Andrea Barotti commenta gli esiti dell'ultimo consiglio in merito al regolamento degli agri marmiferi

sabato, 5 dicembre 2020, 18:34

Una discussione suddivisa in due sedute fiume l’ultima delle quali ha occupato un’intera notte. Molti sono i dubbi della consigliera dell’opposizione massese Elena Mosti che ha anche affidato alla stampa la sua riflessione su tutto il comparto marmo. Ecco le parole della Mosti

sabato, 5 dicembre 2020, 18:32

In merito a questa seconda erogazione, i consiglieri dell'opposizione, Emanuele Ferdani, Michele Moscatelli, Alessandro Ricci, contestano all'amministrazione comunale le modalità scelte per la gestione della misura nazionale