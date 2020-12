Politica



La Lega dà il via agli incontri per le elezioni amministrative del 2022

venerdì, 18 dicembre 2020, 17:55

di vinicia tesconi

E’ partito nelle ultime settimane un ciclo di incontri volti a inaugurare un percorso politico che dovrà condurre il centrodestra a vincere le elezioni amministrative del 2022: a curarne l’organizzazione la Lega Salvini Premier guidata dal coordinatore comunale Nicola Pieruccini.



“La vittoria del centrodestra è indicata dai vari sondaggi commissionati negli ultimi mesi – ha detto Pieruccini - e andrà ad interrompere un periodo di 65 anni in cui la sinistra e la sua mutazione genetica ,il Movimento 5 Stelle, ha ridotto la città nelle drammatiche condizioni in cui si trova oggi. Il primo incontro si è svolto con le altre forze politiche del centrodestra, mentre al secondo hanno partecipato anche i movimenti e le liste civiche che hanno già deciso di aderire alla coalizione. In questi incontri è stato ribadito che l'alleanza che si va costituendo dovrà essere inequivocabilmente alternativa alla sinistra e il progetto che stiamo costruendo dovrà caratterizzarsi per il messaggio di radicale cambiamento rispetto alla classe politica che ha amministrato sino a oggi la città. Ciò dovrà sposarsi con l'apertura della coalizione a tutte quelle forze politiche, civiche e associazionistiche che vorranno condividere il nostro progetto pur provenendo da esperienze diverse: siamo a disposizione quindi di tutti coloro che vorranno portare il loro contributo ad estendere ulteriormente l'alleanza non rinunciando tuttavia ai valori e ai principi fondanti del centrodestra.”



Pieruccini ha annunciato nuovi incontri nelle prossime settimane sia con le forze politiche, sia con quelle civiche, alcune delle quali non hanno partecipato ai primi incontri: “Lo scopo è elaborare un progetto politico – ha concluso Pieruccini - che si concretizzi in un programma di governo innovativo, in una coalizione elettorale che si basi sulla formula del “centrodestra allargato” e in un candidato a sindaco che potrà essere una persona anche esterna ai partiti della coalizione, pur condividendone valori e ideali. L'obiettivo è scegliere il nome di quest'ultimo entro la prossima primavera, in modo da organizzare una campagna elettorale sul lungo periodo che comprenda un progetto di ascolto della città, l'elaborazione di una visione del futuro e del conseguente programma e la predisposizione di una squadra autorevole che sia in grado di restituire alla città un futuro degno del suo passato.”.