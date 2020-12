Politica



Lega: “Il disastro Caravella, area pericolosa e insicura”

lunedì, 28 dicembre 2020, 16:27

di vinicia tesconi

Abbandonata nel degrado più totale, lo stesso in cui versava prima della parentesi spot elettorale dei 5 stelle, che la fecero assurgere a simbolo delle loro promesse di rinascita per poi lasciarla di nuovo al suo destino. A segnalare lo stato di disastro ambientale e degrado assoluto dell’area della Caravella è stato il coordinamento comunale della Lega con il commissario Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini.



“Pensare che Il Movimento 5 Stelle aveva chiuso la campagna elettorale nel 2017 con una grande festa proprio alla Caravella dove attivisti e candidati si erano presentato nell'area fin dal mattino, armati di scope guanti e buona volontà, per garantire l’utilizzo del ritrovo abituale di intere generazioni di carrarini. Fortemente voluta e propagandato dai 5 Stelle ad oggi è stata abbandonata a se stessa e i lavori per il recupero sono infatti cessati insieme all’azione amministrativa .E’ una vergogna che un luogo che potrebbe essere simbolo della legalità e non solo, la cui scelta non era stata casuale, sia lasciato in questo stato di abbandono insicurezza e degrado.”



Secondo Pieruccini la diffusione della pandemia e il difficile anno appena trascorso avrebbero causato ulteriore disinteresse per le sorti di un luogo storico che potrebbe diventare un vanto per il comune di Carrara.



Pieruccini ha evidenziato come tutta la zona versi in condizioni pietose dopo il passaggio dalla gestione del demanio dello stato a quella del comune: “La pista di pattinaggio, costata 50 mila euro, sebbene possa essere nuovamente utilizzata, richiede una manutenzione nel tempo con costante pulizia e invece non solo non è manutenuta ma adesso è affiancata da due lunghi tubi per l'acqua recisi e collegati con un raccordo e mostra al centro un altro pezzo di tubo di plastica,un bidone della spazzatura pieno d’ acqua putrida e alcuni sacchetti l’immondizia. L'unico servizio igienico presente è sporco e con la porta sfondata inoltre è pieno di materiale di varia origine. E’ chiaro che l’amministrazione comunale non ha previsto interventi da effettuarsi con cadenza fissa da parte di Nausicaa SPA. Inevitabile domandarsi che fine abbia fatto la spazzatrice che periodicamente ripuliva la Caravella e in particolare la pista di pattinaggio.”



Pieruccini ha ricordato la serata finale della campagna elettorale di De Pasquale nel 2017 con una Caravella tirata a lucido per ospitare Di Maio e Di Battista e un foltissimo pubblico a dimostrazione del grandissimo potenziale della struttura come spazio aggregativo ed ha rimarcato come sia stato sfruttato solo al momento e poi buttato con menefreghismo alla malora. “ Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale 5 Stelle – ha continuato Pieruccini - c'era anche la buona idea di completare la riqualificazione dell’area della Caravella per restituirla ai giovani che mancano di luoghi per l’aggregazione. Ma oggi i giovani sono continuamente presi di mira dal sindaco per gli assembramenti e per l’escalation della violenza dovuta, in parte, anche alla mancanza di luoghi ed eventi dedicati a loro in zone sicure e pulite che erano stati promessi proprio dallo stesso sindaco. “.