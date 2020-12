Politica



Massa Città in Comune: "Dichiarazione dei redditi, quella di Benedetti non c'è sul sito"

sabato, 19 dicembre 2020, 10:32

“Nel sito del Comune di Massa dovrebbero essere presenti le dichiarazioni dei redditi di coloro che ricoprono delle cariche pubbliche - ha spiegato Massa Città in Comune - così come previsto dal D.Lgs 33/2013, ma quella del Presidente del Consiglio Comunale Stefano Benedetti non c'è e l'ultima risale al 2016 .”



Essendo un atto dovuto Massa città in Comune vorrebbe capire i motivi dell'assenza di tale dato dal portale trasparenza perché credono sia importante per le cittadine e i cittadini conoscere i redditi di tutti coloro che ricoprono una carica che garantisce un'indennità come nel caso del presidente del consiglio. Massa città in Comune ha continuato: “Per l’anno 2019 il compenso lordo per l’assunzione della carica è stato di 35.708,64 euro, mentre per il 2018 era stata di 16.862,41 euro. Cifre che molti massesi non vedono neppure con il binocolo in un biennio di duro lavoro. Dunque come mai non è presente nessuna dichiarazione dei redditi? Un’altra curiosità che si deduce dalle scarne informazioni presenti nella sua documentazione è che non risulta proprietario di alcun veicolo.”



La trasparenza dei politici eletti è un obbligo di legge, conoscere le ragioni per cui il Presidente del Consiglio Comunale di Massa non pubblica la dichiarazione dei redditi da 4 anni fa parte della necessaria trasparenza legata alla carica. Massa città in Comune chiede inoltre a chi ha il dovere di far rispettare le normative, di impegnarsi affinché sia data completa informazione alle cittadine e ai cittadini su quanto i titolari di incarichi politici devono rendere pubblico. Non pubblicare potrebbe significare voler nascondere e non dovrebbe essere questo l’obiettivo.

F. V.