Micheloni (FdI): “La raccolta porta a porta non va bene per Carrara perché non è un piccolo centro come Avenza e Marina”

sabato, 12 dicembre 2020, 18:07

La raccolta porta a porta che solo l’estate scorsa era stata ampliata fino alle porte del centro città con la promessa assoluta da parte dell’amministrazione di completare il progetto ormai acquisito di estendere il servizio a tutto il territorio comunale, ha già cambiato rotta e proprio quando avrebbe dovuto raggiungere anche il centro storico, si è tornati a considerare preferibili i tanto osteggiati ( prima) cassonetti. Il repentino rovesciamento di posizione fatto dall’amministrazione non ha stupito Cesare Micheloni di Fratelli d’Italia più, di quanto lo ha fatto le motivazioni addotte per spiegare il fatto di essersi rimangiati quanto avevano assicurato pochi mesi fa.

“Con grande piacere abbiamo raccolto l'annuncio dell'imminente estensione, su Carrara centro, del progetto di raccolta differenziata del comune di Carrara – ha detto Micheloni - Tuttavia, con altrettanto immenso stupore abbiamo appreso che l'amministrazione comunale, tramite Nausicaa, adotterà un nuovo modello di raccolta dei rifiuti. Dal porta a porta si passerà, nel centro cittadino, ad un servizio di raccolta stradale con isole ecologiche. Questo improvviso cambio di strategia dell'amministrazione grillina comporterà una spesa di 500 mila euro, di cui la metà finanziati con un bando regionale, e a questa cifra bisognerà aggiungere 100 mila euro (per ora), stanziati con l'ennesima variazione di bilancio, per la videosorveglianza delle isole ecologiche. Insomma un bel aggravio per le già disastrate casse comunali, e una scelta che viene giustificata dall'assessore Scaletti con le seguenti parole: " La particolarità dell’edificato e l’estensione del centro storico rispetto ai piccoli nuclei di Avenza e Marina di Carrara ha portato ad accantonare momentaneamente il porta a porta, optando per una raccolta di tipo stradale."

Per Micheloni sarebbero parole assurde che fanno da contorno ad un consolidato carosello di situazioni tragicomiche: Come fa la illustre assessora all'ambiente Scaletti a definire "piccoli nuclei" Avenza e Marina rispetto all'estensione del centro storico di Carrara? Forse l'assessora non è a conoscenza del fatto che Carrara centro storico è più o meno grande come Piazza Duomo di Milano mentre Avenza va dal Parmignola al Lavello e che i suoi confini spaziano dal comune di Massa sino al comune di Luni. Avenza e Marina insieme contano più di 30 mila abitanti che sono molti di più dei nove mila del centro cittadino. A questo punto desideriamo conoscere la reale scelta dell'Amministrazione grillina.”.