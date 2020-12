Politica



Montesarchio (M5S): "Veicoli abbandonati rimossi a Carrara"

domenica, 20 dicembre 2020, 12:20

Giovanni Montesarchio del M5S, presidente Commissione Ambiente, interviene sui veicoli abbandonati rimossi all'interno del territorio comunale.

"Sono riprese le rimozioni di veicoli e mezzi abbandonati sul territorio comunale - afferma - e nelle ultime 4 settimane sono più di 8 i mezzi rimossi dalla Municipale sull'intero territorio del Comune. Veicoli che si affiancano ai quasi 100 rimossi e fatti rimuovere a partire dall'autunno del 2017".



"Apprendiamo che le rimozioni continueranno anche il prossimo anno - dichiara - e per questo non possiamo che ringraziare Amministrazione e Municipale per il loro intervento. Come Commissione Ambiente, fin dal nostro insediamento, abbiamo chiesto all'Amministrazione di sforzarsi per porre rimedio ad anni di abbandoni incontrastati di automezzi sull'intero territorio e i numeri ci confortano".



"Sappiamo che ci sono ancora diversi autoveicoli, moto o biciclette - conclude - ancora da essere rimosse e in attesa da anni, ma stiamo lavorando nella direzione giusta ricordando come la rimozione di un qualsiasi mezzo abbandonato è una procedura burocratica complessa e dispendiosa in termini sia economici che di tempo. La rimozione degli automezzi oltre a risolvere un problema ambientale, è un'ulteriore azione di miglioramento del decoro urbano e come Presidente non posso che essere soddisfatto dell'operato sapendo comunque che c'è ancora da fare".