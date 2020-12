Politica



Nasce la pagina Facebook istituzionale, “Comune di Carrara”

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:19

Il comune di Carrara si è dotato di una pagina Facebook istituzionale che sarà pubblicata oggi sul social network. Si tratta della pagina “Comune di Carrara” istituita con la delibera 315 del 17 dicembre. La pagina riprende i contenuti disponibili sul sito del Comune di Carrara e in particolare quelli della sezione “notizie”: informazioni di servizio al cittadino - dagli allerta meteo ai provvedimenti legati alla pandemia - comunicazioni di tipo istituzionale, bandi di concorso, avvisi e scadenze.

«Con questa pagina vogliamo trasportare su Facebook i contenuti già disponibili sul sito istituzionale del Comune: come tutti sanno ormai i social network sono più visitati delle pagine internet propriamente dette e con questa iniziativa puntiamo a dare maggiore diffusione alla comunicazione istituzionale. La pagina dunque non avrà alcuna connotazione di tipo politico e rimarrà a disposizione delle amministrazioni che ci succederanno: sarà un mezzo di informazione in più per i cittadini» ha spiegato il sindaco Francesco De Pasquale.

In particolare la delibera approvata dalla giunta stabilisce che la pagina «riprenderà i contenuti della sezione notizie del sito istituzionale del comune, in ottemperanza al “Regolamento sulla gestione e aggiornamento del sito web istituzionale e dell’albo pretorio online” del Comune di Carrara e a quanto previsto dalla Legge 7 giugno 2000 n.150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”». Le chiavi di accesso alla pagina saranno depositate presso il dirigente competente in modo da garantirne l’utilizzo anche alle future amministrazioni.

Ma per i prossimi giorni sono in arrivo altre novità “social”: il Comune di Carrara, in quanto Ente referente e responsabile delle progettualità di Carrara Città Creativa, ha disposto l’apertura di canali social per rafforzare l’appartenenza al prestigioso Network Unesco, nell’ottica di agevolare la partecipazione e l’interazione con i cittadini e per informare la città e la comunità artistica sulle iniziative ed attività legate al Piano d’Azione di Carrara Città Creativa Unesco.

La prima a essere pubblicata sarà la pagina Facebook “Carrara Città Creativa Unesco”. Attraverso questi nuovi canali l’amministrazione vuole dare sostegno a diverse azioni e campagne dedicate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 lanciate dalla Rete delle Città Creative: una campagna dedicata alla promozione culturale attraverso gli hashtag #ShareCulture e #Shareourheritage per sottolineare il ruolo della cultura nella risposta alla pandemia; la raccolta di buone pratiche da parte del Network delle Città Creative da promuovere sul portale ufficiale www.en.unesco.org/creativecities e sui social media; e il lancio del progetto ResiliArt, composto da una serie di dibattiti virtuali e iniziative social a cui prenderanno parte personaggi chiave dell’industria creativa e artisti, il cui scopo è quello di diffondere consapevolezza sull’impatto del Covid-19 sul settore culturale e sui professionisti. L’apertura della pagina “Carrara Città Creativa Unesco” sarà annunciata a breve attraverso la neonata pagina Facebook Comune di Carrara.