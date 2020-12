Politica



“Nessun controllo dal comune sui lavori al ponte di Avenza”: la riflessione di Micheloni (FdI)

mercoledì, 2 dicembre 2020, 11:39

di vinicia tesconi

La costruzione di un muretto all’ingresso del ponte di Avenza che restringe notevolmente la carreggiata in entrata e in uscita, poi tagliato dopo la segnalazione fatta dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia ha spinto Cesare Micheloni, autore della segnalazione, a fare un’analisi della situazione del cantiere di via Gino Menconi: “Premesso che siamo garantisti e fiduciosi nell'operato delle istituzioni e che non è nostra intenzione disquisire né tantomeno criticare il progetto del ponte – ha esordito Micheloni di FdI – dobbiamo tuttavia far notare che in merito alla realizzazione delle opere accessorie e cioè marciapiedi, muretti, cordoli e quant'altro si è registrata la totale assenza del comune di Carrara. Degli amministratori seri e responsabili avrebbero dovuto controllare, suggerire e proporre soluzioni a tutte quelle problematiche che fisiologicamente si sono palesate nel corso dei lavori che, ricordiamo, hanno modificato le geometrie dell'area in oggetto. Ma forse è più comodo stare seduti sulla poltrona e lasciare gli avenzini da soli, in uno stato di autogestione, che di fatto carica sulle spalle dei cittadini, obblighi e doveri che a loro non competono. E' evidente che da questo contesto scaturiscano inevitabilmente tensioni e malumori che la politica avrebbe dovuto prevenire o comunque limitare. Invece, la strategia scelta dai grillini è quella dello struzzo: di fronte alle difficoltà nascondono la testa nella sabbia. Un processo di deresponsabilizzazione funzionale allo scaricabarile che consiste nel riversare colpe, responsabilità e incombenze ad altri soggetti, ad esempio: Regione e fornitori di servizi. Ora basta! I cittadini non possono più sopportare questo vuoto amministrativo che determina inefficienze e ritardi nella riapertura di Via Gino Menconi, e che potrebbe essere causa di disagi e possibili pericoli per persone e cose. Pertanto in un'ottica costruttiva rinnoviamo l'appello all'amministrazione comunale affinchè si adoperi a garantire alla cittadinanza tutto quanto di sua competenza.”.