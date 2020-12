Politica



"La sorella di Bugliani tra gli operatori di Serinper": la Lega critica il silenzio sulla vicenda del consigliere regionale

giovedì, 10 dicembre 2020, 10:54

di vinicia tesconi

Tra le molte assunzioni sospette emerse nell’inchiesta sulla cooperativa sociale Serinper ci sarebbe anche quella della sorella del consigliere regionale Giacomo Bugliani come operatrice in una delle strutture.

A dirlo è stata la Lega che ha rimarcato la gravità delle accuse mosse alla cooperativa sociale che aveva circa 130 dipendenti e un giro d’affari di milioni di euro.

“Da quello che emerge dalle indagini – ha detto Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier - bambine, bambini e adolescenti allontanati dalle famiglie, erano sottoposti a maltrattamenti, lasciati senza cibo e imbottiti di psicofarmaci : lo scandalo della parentopoli Serinper si aggrava di giorno in giorno e per questo se la magistratura appurerà che è tutto vero, i colpevoli dovranno pagare senza se e senza ma.”.

Ma l’attenzione di Pieruccini è puntata sulla figura del consigliere regionale Pd Giacomo Bugliani in relazione alla vicenda della Serinper: “Nel 2019, ad inaugurare il nuovo centro Numeri Complessi di Aulla – ha continuato Pieruccini - insieme al neo presidente Eugenio Giani ed al sindaco Pd Vallettini, con il nastro tricolore da tagliare, c’era anche Bugliani, quello che i massesi hanno definito “un bravo fanto”: uno di quelli che scelgono con attenzione le parole, al fine di usare sempre quella giusta al momento giusto. “.

Pieruccini ha sottolineato come, dallo scoppio dello scandalo Serinper, Bugliani e anche i vertici comunali, provinciali e regionali siano rimasti in un silenzio preoccupante.

“Di fronte ad una catastrofe istituzionale e sociale che non ha precedenti nella nostra provincia - ha proseguito Pieruccini - ancora non si è sentita una flebile voce di spiegazione o di condanna per l'accaduto. La Lega non sta parlando naturalmente degli indagati, poiché loro dovranno spiegarsi col magistrato in questi giorni, ma del consigliere regionale Giacomo Bugliani, con ambizioni di diventare l'assessore numero nove, il quale dovrebbe spiegare ai cittadini, vista anche la sua presenza all'inaugurazione della struttura Serinper di Aulla, come mai la Regione abbia concesso autorizzazioni a quella società, considerato che gli stessi uffici regionali avevano già sollevato dubbi. Dovrebbe chiarire come mai le pratiche, in genere assai lunghe, sono state così veloci come si auguravano nelle intercettazioni i vertici della cooperativa. Agli atti dell'inchiesta il consigliere Giacomo Bugliani, pur non essendo indagato, viene citato da Zoppi che confida nel fatto che i controlli della Regione non siano puntuali, considerato che la cosa sarebbe auspicabile visto il ritardo dei lavori. E a tal fine sostiene di poter “sguinzagliare” chi di dovere, cioè probabilmente lo stesso Bugliani in quanto parente di una dipendente della Serinper. La Lega chiede a Bugliani se a fronte dell'autorizzazione c'entra qualcosa il fatto che la sorella sia dipendente nella cooperativa sociale e di spiegare pubblicamente se la sorella sia stata assunta prima , durante o dopo l'apertura della struttura “Numeri complessi”.”.

La “Numeri complessi”, come ha ricordato Pieruccini, è stata inaugurata nel 2019 ad Aulla alla presenza di tutto il Pd e del nuovo staff, come prima struttura sociosanitaria della Toscana dedicata ai ragazzi con disturbi psichiatrici.

Alessio Zoppi ed Enrico Benassi, oggi agli arresti domiciliari, presidente e amministratore delegato di Serinper, avevano dichiarato con orgoglio che era la prima struttura socio-sanitaria per minori in Toscana ad ottenere quel tipo di autorizzazione e che, per questa struttura, Serinper aveva bisogno di assumere 30 persone.

La pubblica offerta di lavoro è stata apprezzata da Giani che si era dichiarato contento per il nuovo modo di vivere il rapporto tra pubblico e privato nel contesto dei servizi sociosanitari. “Dietro tutto questo - ha concluso Pieruccini - sembra invece esserci un business illecito che ammonterebbe a migliaia di euro e che, oltre i reati contestati per corruzione ci sia un filone di reati molto più gravi legati alla assoluta mancanza di tutela verso i minori. È implicito che tutti coloro che risultano essersi mossi in funzione di interessi personali, a parere della Lega, per il rispetto di chi tra tecnici e politici hanno lavorato onestamente in funzione dei più fragili, la magistratura non deve avere nessun dubbio ad intervenire nel modo più duro possibile.”.