Politica



Strutture della chiesa discriminate a favore di Serinper: Bernardi chiede controlli approfonditi

domenica, 13 dicembre 2020, 17:37

Si è unito alla critica mossa dal vescovo Giovanni Santucci anche il consigliere dell’opposizione carrarese Massimiliano Bernardi per ribadire la necessità di indagare anche su una presunta discriminazione che avrebbero patito le strutture della chiesa dedicate all’accoglienza di minori e madri in difficoltà nei confronti delle case famiglia e strutture speciali di Serinper.

Bernardi ha ricordato: “A Carrara per i minori e le madri con i loro bambini ci sono le Suore del Capelletto in Viale Potrignano. L’amministrazione 5 Stelle le ha messe nel dimenticatoio, come del resto anche il comune di Massa come dimostra il fatto che dal 2017 è stata inserita soltanto una bambina. Le strutture della cooperativa Serinper invece erano e sono tutt’oggi, nonostante i sequestri, piene di minori e mamme in difficoltà. La valutazione seria del vescovo Santucci è seria e oggettiva e descrive strutture della chiesa praticamente inspiegabilmente vuote. In questa vicenda messa in evidenza dall'inchiesta sulla “falsa accoglienza“ i numeri fanno la differenza, non soltanto perché la Serinper ha guadagnato milioni di euro a scapito di altre cooperative , ma perché da quanto emerge, l’affollamento delle strutture, registrato dalle indagini della Procura di Massa, era tale da mettere a rischio gli ospiti e in alcuni casi anche i lavoratori. Pare che la Regione Toscana istituirà una commissione per l'accreditamento di queste strutture, cosa che Enrico Rossi non aveva mai voluto fare perché essere misurati e controllati forse a qualcuno non piaceva. Sono obbligato invece proprio per il mandato che mi è stato affidato, ad effettuare un controllo attraverso una puntigliosa richiesta di accesso agli atti al Servizio Sociale relativamente al numero degli inserimenti nelle strutture Serinper dei nostri minori, perché da quello che ho letto in questi giorni, emerge una visione distorta della missione sociale della cooperativa, che ha lavorato a sfavore dei più fragili, nonostante rette pagate mensili da 4.230, 50 euro per ciascun ospite, e anche di coloro che secondo le indagini lo hanno permesso.”.

Bernardi ha ricordato che la precedente amministrazione della cui giunta lui faceva parte aveva avuto una collaborazione continua con l’istituto Sacro Cuore delle suore del Cappelletto ed ha ripercorso la storia della struttura: “L’Istituto Sacro Cuore nacque nel 1919 per aiutare le fanciulle povere della città. Con l'arrivo delle Figlie di Maria Ausiliatrice nel 1925 la struttura fu ampliata fino a erogare servizi accreditati come le Casa Famiglia “Laura Vicuña” e “Margherita Bosco”. La Casa di accoglienza per mamme con bambini “Maria Ausiliatrice” inaugurata nel febbraio 2016 mette a disposizione cinque monolocali destinati all'inserimento guidato e protetto di giovani ospiti e mamme richiedenti asilo con i propri bimbini. Il vescovo Santucci nel suo intervento pubblico ha spiegato e che, come per tutte le strutture di assistenza, sono i servizi sociali dei comuni ad indirizzare gli ospiti in determinate strutture e negli ultimi anni ormai è chiaro che la Serinper aveva ottenuto il monopolio dell’accoglienza. A scapito di cosa? Della salute psicofisica dei bambini e pare anche a quella dei lavoratori. In quelle strutture erano presenti infatti troppi minori e la gestione degli utenti non era all’altezza della situazione, come si legge in una intercettazione tra un’assistente sociale e la responsabile del Centro Affidi del Comune di Massa, Paola Giusti, oggi agli arresti domiciliari. Nel controllo, affinché venga effettuato rigorosamente, ci deve essere terzietà invece nel sistema sanitario e sociosanitario toscano chi deve essere controllato diventa il controllore di se stesso, creando spesso palesi conflitti d'interesse. Fino a che la politica del PD regionale non cambierà questo sistema consolidato e condiviso, tutto rimarrà come prima e a pagare continueranno ad essere i più fragili.”.