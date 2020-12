Politica



Piazza IV Novembre: presentato il nuovo progetto di riqualificazione dell’area

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:06

di francesca s. vatteroni

Piazza della stazione cambierà presto volto, nel giro di meno di un anno se i lavori procederanno nei tempi previsti, all'insegna di un radicale restyling che garantirà modernità e migliore vivibilità della piazza, anche grazie all'idea di creare al suo interno uno spazio dedicato ad arte, a mostre e a spettacoli e uno spazio invece dedicato al verde. Il tutto con un nuovo sistema di illuminazione e controllato attraverso un circuito di videosorveglianza, percorsi per ipovedenti, maggiore sensibilità verso la disabilità e con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Da zona buia e poco sicura, attraverso il bando Periferie che porterà 950 mila euro destinati al rifacimento di piazza IV Novembre, l'Amministrazione Persiani conta di riportare in piazza sicurezza allontanando situazioni di degrado e illegalità. Il cantiere si aprirà ad inizio 2021 ed avrà una durata di dieci mesi, fa sapere l'Amministrazione.

A presentare il progetto in conferenza stampa: il sindaco Francesco Persiani, l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Guidi e il Capo di Gabinetto Daniele Pepe.

"La nuova piazza della stazione avrà due "anime"-spiega in una nota Palazzo Civico- una sorta di anfiteatro che diventerà uno spazio polifunzionale, per installazioni d'arte o la realizzazione di eventi e spettacoli, e l'area verde dove sarà ricollocato il monumento dedicato a Minuto".

Proseguendo nella descrizione della fisionomia che assumerà la piazza, il primo cittadino e l'assessore spiegano come a delineare i due spazi ci sarà una fontana in marmo lineare che terminerà con una vasca ornamentale di fronte all'ingresso della stazione.

Dal punto di vista della viabilità la parcheggiabilità non verrà toccata anzi, saranno aumentati di 5 i parcheggi a disposizione per i disabili, tantè che il progetto è stato condiviso e partecipato con la Consulta provinciale per le disabilità:"Che ringrazio, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di percorsi per ipovedenti" sottolinea l'assessore Guidi. " Il trasporto pubblico resterà sul lato ovest e sarà infatti diviso dalla viabilità privata che avrà accesso sul lato Viareggio con una doppia uscita su via Minuto oppure via Pellegrini-descrive ancora la nota aggiungendo- ci sarà una fermata drop off, per far salire o scendere velocemente dall'auto i viaggiatori".

Una novità sarà invece l'area pedonale di fronte all'ingresso della stazione, riservata all'eventuale passaggio e sosta dei soli mezzi di emergenza, per una maggiore sicurezza per gli utenti.

"Sarà inoltre realizzato un punto di bike sharing- illustra l'assessore Guidi- Con Ferrovie dello stato interverremo anche per migliorare la raccolta delle acque e risolvere la criticità dell'allagamento della stazione in caso di piogge".

Commenta così il sindaco Persiani:"E' un ulteriore tassello all'interno di un percorso dell'Amministrazione di riqualificazione di zone dimenticate o trascurate. Abbiamo iniziato con piazza Palma e piazza San Carlo, procederemo con piazza Garibaldi, la nuova rotatoria sull'Aurelia in cui si inserirà piazza Liberazione ed ora procediamo con la stazione. L'area della stazione è un luogo da riabilitare sotto il profilo estetico, di funzionalità e sicurezza e proprio per disincentivare situazioni di illegalità avrà una nuova e più efficace illuminazione ed un sistema di videosorveglianza. Con FS Sistemi Urbani poi completeremo il rinnovamento dell'area tramite il Piano integrato della stazione, iter che sta procedendo. Crediamo sia un'opera con cui abbiamo trovato un equilibrio tra le tante necessità e che permetterà alla cittadinanza di riappropriarsi della piazza e viverla".