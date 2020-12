Politica



Piazza stazione, Italia Nostra: “Sindaco indica un incontro pubblico per spiegare il progetto”

martedì, 29 dicembre 2020, 20:37

L’associazione Italia Nostra Onlus, sez. Massa- Montignoso, venuta a conoscenza tramite stampa della procedura di rifacimento della piazza storica di fronte alla stazione, chiede al sindaco Persiani di indire quanto prima un incontro per spiegare pubblicamente il progetto, fino ad ora visionato solo da pochi.

“Come al solito – esordiscono i membri di Italia Nostra- apprendiamo solo dalla stampa che la Sua amministrazione sta procedendo al rifacimento della storica piazza della stazione con un progetto non ben identificato ne ben pubblicizzato tanto che solo pochi hanno visto il rendering.”

“La nostra Associazione –ricordano al sindaco- tutela dei beni storici e artistici e naturali fin dalla creazione, quindi anche le piazze si includono nel piano dell’urbanistica, il verde urbano e, ancora, le statue e i monumenti o istallazioni varie cui corre, alla associazione, l’obbligo della segnalazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.”

“Per questo Sig,Sindaco, dichiarando positiva l’idea di un forte rinnovamento della città – dichiarano- riteniamo che a queste nuove ed importanti scelte non si possano escludere né i cittadini né le associazioni nazionali specificatamente delegata al controllo e tutela dallo Stato.”

“Chiediamo – concludono- che al più presto si indica un incontro pubblico per spiegare a tutti il progetto in questione in modo da poter, eventualmente intervenire in contemporanea senza fare poi inutili proteste.”