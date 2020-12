Politica



Pieruccini (Lega) su concessioni demaniali marittime: "Convocazione con ricatto del sindaco"

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:39

Nicola Pieruccini, commissario per Carrara, della Lega Salvini Premier, in un comunicato, si esprime in merito alla questione balneari, tema caldo degli ultimi giorni, e del comportamento dell'amministrazione comunale in merito.



"Di fatto - esordisce - le conseguenze dell'incapacità e limitatezza di questa Amministrazione 5 Stelle la scontano proprio gli imprenditori onesti che da anni stanno puntando sulla qualità e la sostenibilità dell'offerta turistica sul territorio e che ad un giorno dallo scadere della gestione si ritrovano con il fiato corto a combattere una battaglia assurda contro l'Amministrazione che dovrebbe essere dalla loro parte".



"La verità - afferma Pieruccini - infatti non è per niente quella che racconta il Sindaco De Pasquale sulla stampa odierna ma quella che, al fine di perfezionare l'iter finalizzato all'estensione , il giorno 31 Dicembre ogni concessionario, uno per volta dalle ore 9.30 si dovrà recare in Comune e sottoscrivere una dichiarazione, già predisposta, che recita cosi: " alcuna pretesa potrà essere avanzata contro il Comune di Carrara se dovessero essere revocata o annullata la proroga dell'estensione a seguito a disposizioni sovracomunali".



"La Lega - prosegue - segnala che con questa ultima uscita ricattatoria la politica 5 Stelle sulle concessioni balneari ha toccato proprio il fondo perché com'è noto, con l'entrata in vigore della Legge n. 145/2018, art. 1, commi 675 – 685, sono state introdotte le disposizioni sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative che autorizzano i Comuni a prorogare le concessioni fino al 2033, mentre l'Amministrazione grillina sta gestendo la problematica in maniera ingarbugliata, confusa, poco trasparente e scorretta che danneggia il nostro territorio, la comunità, e gli operatori tutti".



"La Lega - continua - ribadisce quindi che sia urgente affrontare questo tema in maniera strutturale perché e un tema strategico per il turismo del nostro territorio e che allo stato attuale il Comune di Carrara non può che dare attuazione alla procedura di estensione delle concessioni, come indicato dalla legge richiamata sopra. Ma al peggio non c 'è mai fine e dopo la delibera di Giunta disattesa, la lettera della messa in mora e le interpretazioni del Segretario Generale dr. Petrucciani a favore della sospensione , alla vigilia di Natale i balneari si erano visti arrivare la PEC di sospensione del procedimento da parte dello stesso Dirigente Bengasi, che poi parrebbe essere rientrato in sintonia con i politici 5 Stelle, tanto che il 28 aveva scritto un'altra PEC dal titolo :Convocazione concessionario per apposizione annotazione in calce al titolo concessorio. Nella missiva oltre alla premessa si legge anche che con riferimento a quanto indicato in oggetto e facendo seguito alla nota trasmessa con Prot. Gen.le n. 75179 del 24.12.2020 con la quale era stata disposta la sospensione del procedimento in attesa delle determinazioni dei competenti organi comunali in conseguenza del parere e delle indicazioni rese dal Segretario Generale in data 22 dicembre 2020, si rappresenta che, a seguito delle indicazioni ricevute dal Sindaco in data 28.12.2020 Prot. Gen.le n. 75451, il procedimento è stato riavviato".



"Ma attenzione - si sottolinea nel comunicato - che ora arriva la parte ricattatoria in quanto nel proseguo della comunicazione Bengasi scrive che, in considerazione di quanto sopra, si comunica che Codesto Spett.le Concessionario è invitato presso la sala di rappresentanza di questo Comune il giorno giovedì 31 dicembre 2020 dalle ore 09.30 e seguenti per l'espletamento delle formalità relative all'apposizione dell'annotazione in calce al titolo concessorio, e si ribadisce che al fine del perfezionamento dell'iter finalizzato all'estensione, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione del concessionario, con il quale questi si dichiara edotto del fatto che: "si obbliga ad assolvere gli obblighi derivanti dalla concessione, consapevole che alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Carrara per circostanze e fatti strettamente connessi e derivanti da sopravvenute disposizioni normative statali o sovraordinate e/o a seguito dell'emissione di Sentenze della Corte di Giustizia Europea o del Giudice Amministrativo, di disapplicazione della norma istitutiva per contrasto con il diritto comunitario, che dovessero comportare la revoca e/o l'annullamento dell'estensione della durata delle concessioni dal 31.12.2020 al 31.12.2033 in conseguenza dell'applicazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ovvero stabilire una durata diversa delle medesime. Viene fatto espressamente salvo e impregiudicato- conclude-- nei confronti di soggetti terzi rispetto al Comune di Carrara, ogni ulteriore e/o diverso diritto del concessionario che possa sorgere dall'anticipata cessazione della concessione. Sembra la brutta copia del film drammatico della Wertmullerr " io speriamo che me la cavo".