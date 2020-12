Politica



Più controlli sulle strutture che accolgono i minori: la richiesta di Fratelli d’Italia

domenica, 13 dicembre 2020, 17:30

Il drammatico quadro delle condizioni degli ospiti delle strutture Serinper emerso dopo l’operazione dei carabinieri che hanno arrestato i vertici della cooperativa sociale ha spinto il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia a una riflessione e a un appello: “Le cronache ci raccontano di situazioni “poco chiare” – ha fatto sapere Lorenzo Baruzzo coordinatore comunale di FdI - legate alla somministrazione di cibi, di genitori che non riescono a vedere i propri figli nei modi loro consentiti dai Giudici minorili, di “violenze psicologiche” ed altro ancora. Nell’augurarci che ciò non corrisponda a verità, preoccupati per la salute dei bambini sofferenti , cui spesso è negato il diritto alla spensieratezza, nella speranza, anzi nella consapevolezza che l’indagine della Magistratura vada anche nella direzione di accertare la veridicità o meno di dette notizie, chiediamo pubblicamente alle autorità preposte ai controlli (Asl, comuni ecc.) di essere , in futuro, più incisivi nei controlli sulla “qualità della vita” cui sono sottoposti i bambini ospitati nei centri di accoglienza per minori , quelli del caso specifico, ma anche in tutti gli altri centri che ospitano persone “deboli” . Il rispetto delle norme e della legalità va a pari passo con il rispetto della vita e dei diritti di tute le persone, anche e soprattutto di quelle sfortunate che per vari motivi sono ospitate in tali centri.”.