Progetto Housing First di Carrara citato sul Blog delle stelle: Pieruccini replica con una lettera a Beppe Grillo

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:05

Qualche giorno fa sul blog delle stelle di Beppe Grillo, la social Bibbia dei pentastellati, è stata citata Carrara come esempio virtuoso di gestione grillina per l’attuazione del progetto Housing First da parte del settore sociale. Una citazione che secondo Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, avrebbe riportato molte imprecisioni tanto da spingere il leghista a rivolgersi direttamente al sommo capo 5 stelle con una lettera pubblica. Ecco il testo di Pieruccini :

"Caro Beppe,

il tempo delle bugie qui da noi è finito e dispiace che tu, sul progetto Housing first , non sia stato informato a dovere. Questo fatto denota lo scarso rispetto che hanno nei tuoi confronti i tuoi amici 5 Stelle carrarini che ti hanno lasciato pubblicare sul tuo blog tali falsità. L’esserne venuto a conoscenza mi ha molto stupito ed indignato perché quanto descritto non corrisponde al vero. L'Housing First di Carrara è stato un vero e proprio fallimento e l' assessore al Sociale Anna Galleni probabilmente non conosce nemmeno i principi del Welfare Finlandese che tu citi. Pensa Beppe che, quando fu nominata assessore nella giunta 5 Stelle, disse che al sociale avrebbe adottato un modello svizzero che in realtà non esiste. Non c’è stata alcuna invenzione nostrana dell'idea progettuale, venduta solo per meschina propaganda, ma si è trattato solo della partecipazione ad un bando della Regione Toscana assieme ai comuni di Massa e Montignoso e tantissimi altri comuni limitrofi . Pensa che alla prima manifestazione d'interesse per cercare un ‘ associazione che mettesse in atto il progetto dei senzatetto, pubblicata nell’Aprile 2019, nessuna associazione presente sul territorio aveva partecipato. Sai perché? Per la politica antisociale della giunta 5 Stelle che ha mostrato una tale chiusura verso il volontariato e l'associazionismo tanto da non riuscire neanche a costituire la storica consulta anziani. Tornando al bando regionale sull’housing first, solo dopo il secondo avviso , scaduto a luglio sempre del 2019, cioè esattamente più di un anno fa, l'assessore Galleni è riuscita a sottoscrivere una convenzione con l'associazione Casa Betania.

Carissimo, i dispiaceri non sono finiti qui, perché i tuoi ti hanno imbrogliato persino sull'investimento da parte del comune che è di ben 273 mila euro e non di 80mila, e se è pur vero che attualmente sono stati messi a disposizione due appartamenti, quelli previsti nell'avviso pubblicato erano tre, ma uno degli alloggi affittati è risultato inagibile. L'assessore Anna Galleni , appena saputa la scorrettezza, dapprima ha deciso di rescindere la convenzione ma, visto il ritardo con i tempi, alla fine ha preferito modificarla e diminuire da tre a due gli immobili e quindi di diminuire anche da 12 a 8 i senza tetto da ospitare. Che fallimento, vero ?

Caro Beppe come vedi non c’è proprio un bel niente da essere orgogliosi degli amministratori 5 Stelle che governano Carrara. Sai ad oggi quanti senzatetto hanno potuto beneficiare di questo progetto? Dopo tanta incapacità ed arroganza nel non saper accettare i propri limiti, sembrerebbe che l'assessore al sociale sia riuscita a dare un tetto ad uno solo dei 33 senza fissa dimora, tra donne e uomini, iscritti all'anagrafe . Noi a Carrara il progetto Housing first lo teniamo d'occhio sia per la gestione costosissima e fallimentare gestita da un’ associazione che ha dimostrato di essere inaffidabile e scorretta, sia per dimostrare che l' assessore al sociale è inadeguata a ricoprire un ruolo così importante e quindi si dovrebbe dimettere . Ritengo infine che tu abbia tutto il diritto di chiedere spiegazioni serie e circostanziate a questi soggetti irrispettosi che ti ha fatto fare una bruttissima figuraccia pubblica e chiedere loro le motivazioni di averti propinato quell' interpretazione perversa , falsa e bugiarda dell’ottimo progetto Housing first che è apparsa sul tuo blog .

Un caro saluto ed un avvertimento :il tempo delle bugie a Carrara ormai è finito.”.