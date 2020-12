Politica



“Puoi uccidere un fiore, ma non puoi contenere la primavera”

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:14

“Puoi uccidere un fiore, ma non puoi contenere la primavera”: la cittadinanza ha scelto la frase di Mahatma Gandhi da inserire nella pavimentazione della nuova piazza Palma, in corso di riqualificazione.

"Quando abbiamo studiato la progettazione – dichiara il sindaco Francesco Persiani - abbiamo scelto di dare a questo spazio un significato dedicandolo alla lotta contro la violenza di genere. Infatti, non soltanto andremo a collocare una panchina rossa in ricordo delle vittime di femminicidio, ma abbiamo pensato anche ad un messaggio per diffondere la consapevolezza contro ogni genere di violenza”.

Nell’ambito delle iniziative del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale ha promosso un momento di partecipazione invitando la cittadinanza a scegliere, fra tre selezionate, una "frase d’autore contro la violenza". “Puoi uccidere un fiore ma non puoi contenere la Primavera” di Mahatma Gandhi è stata preferita dal 52% dei concittadini; il 30% ha votato “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” di Isaac Asimov e il 18% “La violenza non è forza ma debolezza” di Benedetto Croce.

“E’ stato importante condividere la scelta considerata l’importanza del tema: la lotta alla violenza di genere non riguarda solo l’amministrazione, ma ognuno di noi e in questo modo abbiamo cercato di dare voce a tutti”, commenta l’assessore al Sociale e Pari opportunità Amelia Zanti. “E’ stata scelta una frase bella e dal significato profondo che lascia sottintendere il tema della lotta alla violenza e l’importanza di intraprendere percorsi di non violenza”.

“La scritta non solo sarà collocata vicino alla panchina rossa, ma non a caso abbiamo scelto un luogo nel cuore della città e di fronte alla scuola: non solo vogliamo ricordare ad ogni cittadino che la violenza sulle donne e di genere si combatte ogni giorno, ma è un messaggio anche per le nuove generazioni” aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici.

In uno spazio di 3x3 metri, quindi, tra una serie di lettere sconnesse emergeranno, in colore rosso, le lettere che formeranno la frase di Gandhi.