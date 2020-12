Politica



Regolamento degli agri marmiferi, FdI: “Un atto fondamentale e atteso da anni”

sabato, 5 dicembre 2020, 17:05

Approvazione anche da parte di Marco Guidi, assessore ai lavori pubblici di Massa e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia per il regolamento degli agri marmiferi votato dal consiglio comunale che lui ha definito altro importante obiettivo raggiunto dal sindaco Francesco Persiani e dalla sua maggioranza.

"Quello che è stato approvato - hanno detto Guidi e i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani - è un regolamento che mette al centro la tutela della ambiente, del lavoro e delle imprese, con importanti ricadute anche in termini economici per l'intera città. Nonostante i continui tentativi delle opposizioni di bloccare questo importante atto, dopo 17 ore di consiglio comunale, abbiamo consegnato alla città un atto atteso. Dove il centro sinistra ha fallito per anni, l'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Persiani è riuscita a portare a termine questo percorso e lo ha fatto senza creare contrapposizioni ma affrontando il tema del marmo e della tutela del territorio, senza un approccio ideologico ma con l'intento di contemperare tutti gli interessi in campo. Come Fratelli d'Italia siamo soddisfatti che parole come ambiente, sicurezza sul lavoro e libertà di impresa siano elementi centrali di questo nuovo regolamento".