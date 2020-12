Politica



Riviera Apuana, intesa su governance

venerdì, 4 dicembre 2020, 12:05

Grazie all'intesa tra il vicesindaco di Massa Andrea Cella, l'assessore al Turismo di Carrara Federica Forti e l'assessore al turismo di Montignoso Eleonora Petracci, l'ambito Riviera Apuana ha la procedura di scelta della Destination Management Organization (DMO).



Con l'obbiettivo di avvalersi di uno strumento di riferimento per la definizione pluriennale delle azioni da mettere in campo per una gestione efficace della destinazione turistica e per accrescerne la competitività, l'Ambito Riviera Apuana procederà con un Avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un Piano di gestione (Destination Management Plan) della destinazione turistica e della relativa struttura di governance (DMO – Destination Management Organization).



Dopo l'avvio di un intervento diretto ad identificare e narrare la brand identity e ad organizzare la comunicazione social e online, con la realizzazione del DMP, l'Ambito mira ora a sviluppare una progettualità che stimoli un più attivo coinvolgimento degli stakeholder territoriali, pubblici e privati, nel disegno complessivo di "governance" della destinazione turistica, nell'ottica dell'attivazione, nel medio periodo, di un nuova organizzazione territoriale (DMO) in grado di gestire in maniera coordinata l'offerta del territorio dell'Ambito.



Il servizio sarà in affidamento, per un importo di 20mila euro, per i prossimi 12 mesi.



Dopo una prima fase di ricerca dei possibili interessati a partecipare attraverso una manifestazione di pubblico interesse, verranno concessi altri 10 giorni ai partecipanti per l'invio delle proposte progettuali. In seguito, verificata la congruità dei progetti, si procederà con l'assegnazione del servizio già prima di Natale. Le tre amministrazioni riunite nell'Ambito Riviera Apuana concordano sull'importanza dell'individuazione della Destination Management Organization.



La struttura sarà infatti il braccio operativo di quanto studiato e ideato fin'ora al tavolo politico. "Auspichiamo - hanno dichiarato Cella, Petracci e Forti - una larga partecipazione da parte di più soggetti, per poter scegliere al meglio chi sarà al nostro fianco e al fianco di tutti gli operatori di settore per far crescere la nostra destinazione turistica non solo nella promozione, ma nell'accoglienza e nella strutturazione di pacchetti esperienziali che possano far vivere al meglio il soggiorno in Riviera Apuana."