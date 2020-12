Politica



Serinper, FI Massa: “Chi ricopre un incarico istituzionale dovrebbe autosospendersi”

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:22

Mauro Rivieri di Forza Italia e Roberta Dei, coordinatore FI e consigliere del gruppo misto di maggioranza, sono intervenuti in merito al terremoto giudiziario scatenato dall’indagine denominata “Accoglienza” che ha condotto all’irrogazione di otto arresti domiciliari per reati di corruzione e traffico di influenze illecite.

“Viviamo in uno stato di diritto democratico – si legge nella loro nota - dove la magistratura ha il ruolo di garantire la giustizia ai cittadini che sono tutti uguali di fronte alla legge. Sentiamo e leggiamo in questi giorni, riguardo alla vicenda Serinper, che spesso viene usato il termine garantismo, da parte di alcuni politici deprivandolo di fatto del suo reale significato”.

“E' compito della magistratura – incalzano gli esponenti di Forza Italia – indagare, raccogliere prove, cercando di fare chiarezza su una triste e vile vicenda che vede coinvolti minori, persone fragili, migranti e famiglie in difficoltà, che sono stati e sono a tutt'oggi ospiti della Serinper”.

“Dalle notizie – incalzano - apprendiamo che queste persone più deboli, anziché ricevere aiuto, abbiano subito vessazioni e maltrattamenti, abbiano sofferto la fame, il freddo e che in alcuni casi siano stati usati mezzi di contenimento, fatto gravissimo”.



"Di fronte a tutto questo non dobbiamo nasconderci dietro il termine garantismo – commentano – ma dobbiamo aiutare la magistratura a svolgere il suo compito trovando veri colpevoli e tutti gli interessi trasversali. Crediamo che questo dovrebbe essere l'obiettivo e l'impegno da parte di ogni cittadino. Riteniamo perciò che il termine garantismo non debba significare omertà, complicità con il crimine, non debba favorire l'occultamento delle prove di tali infamie fatte nei riguardi di altri esseri umani e nascondere la verità sulle responsabilità”.

“Occorre fare chiarezza e soprattutto fare giustizia. Riteniamo inoltre – affermano i due esponenti politici massesi - che FI coraggiosamente debba prendere atto della vicenda e chiedere ai propri politici indagati di fare dei passi indietro: chi ricopre un incarico istituzionale dovrebbe autosospendersi, anche per la gravità delle accuse emerse dalle indagini, cosicché gli indagati abbiano la possibilità di difendersi al pari di ogni altro cittadino. Ci auguriamo che anche gli altri

partiti prendano la medesima posizione”.

M. C.