Serinper, Lega chiede indagine conoscitiva su sistema accreditamento regionale

mercoledì, 23 dicembre 2020, 18:12

"Non volendo assolutamente sovrapporci alle delicate indagini della Magistratura sul caso Serinper - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - abbiamo ritenuto comunque, proprio prendendo spunto dai recenti presunti gravi fatti che ruotano attorno alla predetta cooperativa, predisporre una mozione, poi approvata all’unanimità dall’Aula, in cui chiediamo un'accurata e celere indagine conoscitiva in merito a quello che sono le svariate modalità di accreditamento di soggetti preposti, ad esempio, alle cure di minori che si trovano in condizioni particolarmente disagiate."



"E' chiaro - prosegue il consigliere - che la memoria va ai tragici fatti del Forteto e se anche le dimensioni della recente vicenda massese, paiono non essere, fortunatamente, paragonabili a quanto successo nella comunità mugellana, è parimenti importante conoscere appieno tutti i meccanismi che regolano i rapporti fra le Istituzioni e chi è deputato a svolgere un compito di assoluto valore sociale."



"Il nostro intendimento - precisa l’esponente leghista - è quello, pertanto, di analizzare la complessa tematica, cercando, qualora fosse necessario, di trovare e poi adottare i giusti correttivi, affinchè non succedano più situazioni così drammatiche, come quelle narrate dai fatti."



"L'obiettivo primario - conclude la rappresentante della Lega - è quello, dunque, di riformare doverosamente e costruttivamente un sistema, rendendolo il più possibile inattaccabile e condizionabile da fattori esterni, col chiaro e principale scopo, quindi, in questo caso specifico, di difendere la dignità di giovanissimi che, viceversa, sembrerebbero essere stati vittime di individui senza scrupoli, dediti esclusivamente alla più bieca forma di clientelismo."