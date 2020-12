Smantellato un cimitero d’auto abbandonate in pieno centro: FdI accusa il disinteresse dell’amministrazione per il decoro urbano

Altri articoli in Politica

venerdì, 4 dicembre 2020, 21:00

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, con un video messaggio dalla sua pagina Facebook ha annunciato che la Toscana torna in zona arancione. Un annuncio social che anticipa la firma dell'ordinanza prevista per domani e che diventerà esecutiva da domenica 6 dicembre

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:14

Contro la violenza di genere, la cittadinanza ha scelto la frase di Gandhi da collocare nella pavimentazione di piazza Palma

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:10

L'interrogazione regionale di Fratelli D'Italia sulla discarica di Montignoso ha trovato il plauso della consigliera comunale Roberta Dei, responsabile del gruppo misto di maggioranza che ha però sollecitato un identico intervento anche per Massa evidenziando la similitudine esistente tra i due casi

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:06

L’ennesimo spot a favore del suo assessorato nel quale decanta il nuovo progetto per la scuola Giromini non è piaciuto affatto al gruppo consiliare Insieme per Carrara che ha colto l’occasione per lanciare una dura critica alla gestione degli edifici scolastici dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:38

La Regione Toscana ha dato il via libera alla circolazione automobilistica sul ponte di via Menconi ad Avenza: le auto potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia anche se il cantiere resta aperto e dunque la viabilità sarà soggetta a importanti limitazioni, soprattutto sulla velocità

venerdì, 4 dicembre 2020, 12:05

Grazie all'intesa tra il vicesindaco di Massa Andrea Cella, l'assessore al turismo di Carrara Federica Forti e l'assessore al turismo di Montignoso Eleonora Petracci, l'ambito Riviera Apuana ha la procedura di scelta della Destination Management Organization (DMO)