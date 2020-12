Sottosaffi, completata la impermeabilizzazione, Raggi: “Adesso possiamo sistemare i bagni pubblici”

Altri articoli in Politica

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:19

Il comune di Carrara si è dotato di una pagina Facebook istituzionale che sarà pubblicata oggi sul social network. Si tratta della pagina “Comune di Carrara” istituita con la delibera 315 del 17 dicembre

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:15

Si apre con queste parole il videomessaggio del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale agli studenti carraresi con il quale il primo cittadino sensibilizza i più giovani sull’importanza, anche e soprattutto durante le festività, di rispettare le regole contro la diffusione del Covid-19

mercoledì, 23 dicembre 2020, 18:13

Intervista al sindaco che ha ordinato la chiusura delle due strutture di accoglienza Serinper del territorio comunale: la casa famiglia "Casa Sonrisa" e il gruppo appartamento protetto "Claudio Veroni"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 18:12

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene sul caso Serinper e sulla mozione approvata all’unanimità dall’aula

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:41

Inaugurata stamani, mercoledì 23 dicembre, la prima linea Pedibus a Carrara. Presso la struttura sportiva della Polizia Municipale di viale XX Settembre 241, si sono incontrati i bambini e i loro accompagnatori per percorrere il tragitto della Linea Verde verso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Taliercio”, senza fermate intermedie fino all'arrivo a...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 12:35

In risposta alla nota stampa della sezione Apuo Lunense di Italia Nostra, l’assessore alla cultura Federica Forti illustra il progetto definitivo per l’allestimento di un nuovo percorso espositivo nella cava Romana di Fossacava, sito che si trova lungo la strada comunale per Colonnata, in località Tarnone