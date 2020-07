Politica



Baruzzo di Fratelli d’Italia ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro svolto nel corso dell’estate

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:33

Un ringraziamento pubblico a carabinieri e polizia è arrivato dal coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo, responsabile del dipartimento sicurezza e legalità di FdI Toscana.

“Le notizie apparse negli ultimi giorni sulle cronache locali, riferiscono di una intensa attività di repressione del crimine operata nel comprensorio carrarese da parte dal personale della Compagnia Carabinieri agli ordini del Maggiore Cristiano Marella e del Commissariato P.S. diretto da Primo Dirigente Dott. Daniele Manganaro, che hanno provveduto all’arresto di persone che si erano macchiate di vari reati, dall’estorsione, alla violenza privata allo spaccio di sostanze stupefacenti ecc.

Agli occhi di attenti osservatori non è sfuggita nemmeno l’intensificata attività di prevenzione messa in atto su tutto il territorio comunale , con particolare attenzione a quelle zone dove l’allarme sociale era maggiore, dalla movida di Marina alla zona di Avenza dove non si può non notare la costante presenza di pattuglie delle Forze dell’Ordine.

Certo, come si suol dire “la coperta è corta”, causa la mancanza di personale e mezzi - il governo PD/M5S preferisce investire in accoglienza di persone di cui non si conoscono i precedenti penali e la loro attitudine delinquenziale , piuttosto che nella sicurezza dei cittadini italiani e degli stranieri dimoranti regolarmente in Italia - e sarebbe necessario più personale ( e l’esercito da affiancare alle Forze dell’Ordine) per coprire capillarmente il territorio , ma non possiamo esimerci dal ringraziare il Maggiore Cristiano Marella e il Dott. Daniele Manganaro ed i loro “uomini” per l’impegno profuso nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Il responsabile del dipartimento: Lorenzo Baruzzo

V. T.