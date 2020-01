Politica



Benedetti inadeguato come presidente del consiglio comunale di Massa: i consiglieri del Pd si rivolgono al prefetto

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:04

Convocare un consiglio comunale “urgente” senza definire il carattere dell’urgenza nella convocazione e far votare la richiesta così composta in consiglio comunale, non si fa. A segnalarlo e a ribadire l’incapacità di comprendere l’articolazione della procedura dei consigli convocati d’urgenza del presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, è tutto il gruppo dei consiglieri del Pd: Norberto Riccardi, Gabriele Carioli, Alessandro Volpi, Stefano Alberti, Giovanni Giusti, Ulian Berti, Elena Mosti cioè praticamente quasi tutti i componenti della giunta precedente quella di Persiani, quindi persone che coi consigli comunali ci hanno avuto a che fare direttamente.

Esperienza che, tuttavia, se non da protagonista diretto, dovrebbe non mancare neppure all’attuale presidente Benedetti che ha alle spalle ben vent’anni da consigliere dell’opposizione.

Ma, a quanto fanno notare dal Pd, non sarebbe così. “Abbiamo, sin dall'inizio, sostenuto e rimarcato che la carica di presidente del consiglio non si confaceva con la figura politica di Stefano Benedetti. Dopo l’ultimo consiglio e le ultime dichiarazioni rilasciate dallo stesso anche la più piccola e flebile speranza di cambiamento nell’atteggiamento super partes è saltata – hanno detto i consiglieri del Pd - Benedetti non capisce che se una pratica specifica ha carattere d'urgenza, si porta quella con procedura d'urgenza definita nella convocazione perché ci sono i requisiti. Benedetti è bravo solo a trincerarsi dietro pareri del segretario o di qualche dirigente ma mai ad assumersi colpe di superficialità.”

I consiglieri del Pd hanno voluto ricordare a Benedetti che tutte le proposte di delibera di consiglio, portate nella precedente consigliatura , che assumevano il carattere d’ urgenza erano motivate nella proposta di delibera stessa. Non vi è traccia in nessuna proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno dello scorso consiglio di una motivazione che confermasse il carattere d ‘urgenza. “.

I consiglieri del Pd, quindi, insieme a tutti i gruppi di minoranza, preoccupati della novità di convocazione dell‘ultimo consiglio comunale si sono rivolti al Prefetto affinché vengano rispettati i regolamenti dello stesso e la legge che ne disciplina a tutela della democrazia, della partecipazione e della trasparenza di ogni singolo consigliere e concittadino massese.