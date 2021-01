Politica



Barotti su erosione: “Nella destra sovranista solo critiche e nessuna proposta”

martedì, 5 gennaio 2021, 10:55

Andrea Barotti, consigliere comunale di Arcipelago Massa, replica a Lega, Benedetti e Persiani nella diatriba sull’erosione del litorale contro la regione.

“La polemica innescata dal Sindaco Persiani ravvivata sia dalla Lega che da Forza Italia, con il Presidente del Consiglio Comunale, nei confronti della Regione Toscana costituisce –esordisce Barotti- quel modo di fare politica che i cittadini, specie in momenti di grave crisi, non sopportano più.”

“Il Presidente della Repubblica –sottoliea- rivolgendosi agli italiani, ha detto che il paese ha bisogno di "costruttori" purtroppo sembra che i destinatari di questa ragionevole considerazione, ossia i politici, non abbiano capito; non hanno compreso in ambito nazionale e, per quanto riguarda il nostro Comune, le principali forze che reggono l'Amministrazione ed il presidente del Consiglio Comunale.”

“Qualcuno attacca l'Assessore Monia Monni, ricordandole che avendo rivestito l'incarico di Consigliere Regionale certi problemi dovrebbe conoscerli. Ebbene se questo fosse il criterio –insinua- potremmo dire che certi ritardi, mancate risposte della Giunta Persiani, su temi di competenza comunale, non possono trovare giustificazione visto che tra le fila della maggioranza ci sono politici di lungo corso.”

“Vorrei chiedere, ad esempio, a Persiani e Benedetti –incalza il consigliere- data la percentuale di materiale recuperato dal Lavarone appresa dall'ultima seduta, quanta sabbia, certificata, sia stata riportata sul nostro litorale; più sabbia separiamo dal rifiuto e meno quantitativi di materiale non autoctono dovranno essere impiegati per il ripascimento.”

“L'Amministrazione dovrebbe collaborare con la Regione mettendo a disposizione i risultati ottenuti dal trattamento del rifiuto spiaggiato.”

“Sarebbe buona cosa invitare la Regione a considerare la possibilità di sperimentare l'ecodragaggio –propone Barotti- recuperando, così, sabbia locale di qualità (depurata da fanghi ed altre sostanze) dal porto di Marina di Carrara, dalle vie d'acqua; si tratta di una tecnologia, approvata dal Ministero dell'Ambiente, che annulla l'impatto ambientale generato dall'uso di sabbia terrestre (estratta da fiume o ricavata da cave), non altera gli equilibri degli ecosistemi e colora di verde i porti”

“Giungere a degli scali marittimi green –sottolinea- è l'obiettivo su cui lo Stato, con Fincantieri, ha investito e che, a pieno titolo, può entrare nelle politiche di sviluppo sostenibile promosse, con Il Recovery fund, dall'Unione Europea.”

“L'esperienza poco felice fin qui maturata –conclude Barotti- mi spinge ad evitare di lanciare un invito a chi non vuol sentire, perciò mi rivolgerò direttamente all'Assessore Monia Monni ed all'Autorità portuale competente su Marina di Carrara per capire se vi sia la volontà e l'interesse ad esaminare la mia proposta e a dar vita, nell'interesse della Comunità, del lavoro e dell'ambiente, ad un dialogo istituzionale.”