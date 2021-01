Politica



Baruzzo (FdI): “Misure urgenti per contrastare la violenza a Marina di Carrara”

sabato, 30 gennaio 2021, 09:45

L’aggressione avvenuta nella serata di ieri, venerdì 29 gennaio, a Marina di Carrara, nel corso della quale un giovane di 20 anni è stato ferito a colpi di bottiglia sulla schiena durante una colluttazione, ha scatenato l’opinione pubblica e le reazioni del mondo politico.

Lorenzo Baruzzo di Fratelli d’Italia, ha emanato un comunicato , rivolgendosi all’amministrazione locale affinché affronti un problema, che sta effettivamente diventando preoccupante per la sicurezza del quartiere marinello e per la cittadinanza, nonché un chiaro sintomo di degrado sociale che questo periodo ha solo accentuato :”Pur consapevoli del diritto al divertimento dei nostri ragazzi- recita il comunicato- che termina però nel momento in cui viene leso il diritto alla libera circolazione ed il diritto d’impresa ancora c’è chi non capisce il significato di civile convivenza allora è giunto il momento che l’amministrazione comunale lanci un segnale forte.

Chiediamo pertanto- prosegue- a tutela della libertà altrui, della civile convivenza e della democrazia, che il sindaco chieda al prefetto la convocazione urgente del comitato provinciale per

l’ordine e la sicurezza pubblica ed in quella sede richieda l’intervento dell’esercito da dislocate in città, non solo nelle zone della malamovida”.