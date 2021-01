Politica



Bernardi (Alternativa per Carrara): "La casa di riposo Regina Elena non è più in grado di reggere"

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:33

Massimiliano Bernardi torna ancora una volta sulla questione inerente alla gestione della casa di riposo Regina Elena: in un comunicato, denuncia la gestione grillina della struttura per anziani, al centro delle polemiche per alcuni casi di Covid e per problemi legati al personale ivi impiegato: "La gravissima malagestione degli amministratori grillini, che ho già evidenziato nell'esposto presentato alla procura di Massa Carrara per la morte dell'anziano infettato dal coronavirus - esordisce Bernardi- deve portare alla nomina di un commissario che si interfacci con tutte le istituzioni ed i sindacati per risolvere tutti gli aspetti di questa drammatica situazione".



"Con la nomina di un commissario esperto la struttura potrebbe rialzare la testa - continua - visto che dopo l'ennesimo incontro con il sindaco Francesco De Pasquale e il consiglio di amministrazione, tutti erano rimasti senza parole. E' inutile quindi proseguire con la convocazione di tavoli per discutere nel dettaglio tutte le criticità e trovare soluzioni condivise perché i 5 Stelle non ammetteranno mai di essere riusciti a distruggere un patrimonio caro ai cittadini come il Regina Elena".



"È giunto il momento quindi della responsabilità - conclude - ma anche quello dell'assunzione di atti necessari per ristabilire un ordine che purtroppo in questo momento nella struttura non c'è e occorre agire di conseguenza".