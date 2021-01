Politica



Bernardi: "L'assessore Galleni pensa che dietro ai problemi della famiglia Marchetti ci sia io: è vergognoso"

sabato, 16 gennaio 2021, 11:13

Massimiliano Bernardi torna alla carica contro l'assessore al sociale del comune di Carrara Anna Galleni, in relazione alla vicenda che vede al centro il disagio di una famiglia in stato di necessità: "Ad Albiano Magra- dice Bernardi- ci vada ad abitare l'Assessore al Sociale Anna Galleni accompagnata dal suo bellissimo e fedelissimo cane, dopodiché può darsi che " quel percorso "di cui parla sempre quando si tratta di aiutare qualcuno, lo sperimenti su se stessa e si renda conto che è vergognoso mandare una famiglia fragile allo sbaraglio in un luogo a loro sconosciuto ed irraggiungibile, pur di togliersi un problema.



Si perché da indiscrezioni- afferma- pare che l'intento non sia stato quello di aiutare Maurizio Marchetti e Flavia Rossi e la loro figlia, ma orientato a far prendere la residenza nel Comune di Albiano Magra e levarsi di torno definitivamente una bella rogna. La verità è che questa storia, fatta di disagi e di precarietà, va avanti da troppo tempo e al paese di Torano ormai da qualche giorno la famiglia è tornata a vivere in un immobile pericoloso e oltrettuto , dopo il recente accertamento da parte dei Vigili Urbani inviati dall'Amministrazione 5 Stelle, sarà costretta a lasciare di nuovo quella che è l'unica dimora possibile. Gli attenti e scrupolosi Vigili del Fuoco avevano appurato infatti l'inagibilità di quell'immobile e ritenuta non sicura quella casa, ma a seguito di ciò invece di cercare di aiutare una famiglia che stenta a sopravvivere, l'Assessore al Sociale Anna Galleni, pare che si sia messa in testa che dietro alle richieste legittime di quelle tre persone disperate ci sia il sottoscritto.



Come ormai è risaputo- prosegue- alla Galleni brucia parecchio il mio trascorso da Assessore e le fa letteralmente perdere lucidità tanto da non perdere occasione per rinfacciarmi di aver ricoperto quel ruolo per tredici anni. Invidiosa e consapevole che forse i suoi cinque anni di mandato non si ripeteranno mai, per colpire politicamente il sottoscritto alla fine colpisce anche chi non ne ha colpa. . Quello che vorrebbero è una casa popolare ed entrare nella graduatoria che l'Amministrazione grillina ha deciso di fare per aiutare le persone a disagio abitativo. Nell'abitazione restano a fare i conti con la precarietà economica e il dolore per un destino che non sembra riservare ancora nulla di certo e considerato che a decidere per loro c'è l' Amministrazione 5 Stelle Il rischio di trovarsi in mezzo ad una strada è concreto e le soluzioni che si prospettano non sono molte, anche perché la macchina comunale tranne che per la fantasia di andare a cercare una casa ad Albiano Magra e chissà perché , si è sempre disinteressata del loro stato di necessità".