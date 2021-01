Politica



Chiusa fino a giovedì la strada per Campocecina

martedì, 5 gennaio 2021, 17:58

Dalle ore 13 di oggi, martedì 5 gennaio, fino alle 12 di giovedì 7 gennaio, via Martiri della Libertà è chiusa al traffico, nel tratto a monte del bivio per Fosdinovo sulla provinciale 73.

Sulla strada per Campocecina, di competenze comunale, è stato istituito un divieto di transito valido per tutti i veicoli. Il provvedimento si è reso necessario in vista delle forti nevicate previste anche a quote basse per le prossime ore che impegneranno i mezzi spalaneve del Comune sulla viabilità da e per le frazioni montane dove risiedono diverse persone. «Visto il regime di Zona Rossa che limita gli spostamenti a quelli giustificati da comprovate necessità, la classica escursione festiva a Campocecina non sarà possibile “per decreto”. Anche per questo, essendo previste nelle prossime ore forti nevicate a bassa quota, abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi sulle strade che servono le zone abitate. Quindi i nostri mezzi opereranno in modo prioritario sulle vie che consentono di raggiungere le frazioni a monte, per garantire ai residenti la possibilità di accedere alle proprie abitazioni» ha spiegato il sindaco Francesco De Pasquale.

Il primo cittadino ha ricordato che chi viola le restrizioni sugli spostamenti previste dai decreti è soggetto a sanzioni anche piuttosto salate come confermano le cronache di questi giorni sulle decine di multe elevate a coloro che hanno tentato di raggiungere Campocecina nella giornata di domenica, quando era in vigore la Zona Rossa.